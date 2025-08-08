Blomsterfondens hemtjänst i Danderyd söker utbildade undersköterskor
2025-08-08
Blomsterfonden är en ideell förening som har funnits sedan 1921. I Blomsterfonden arbetar vi tillsammans för att ge våra boende, medlemmar och kunder en trygg och värdig ålderdom utifrån deras behov och önskemål.
Vi arbetar huvudsakligen inom två verksamhetsområden: seniorboende och vård- och omsorg. Inom ramen för vård och omsorg driver vi fyra äldreboenden och egen hemtjänst i Stockholm och Danderyd. Vårt dagliga arbete genomsyras av medmänsklighet, tydlighet, delaktighet och ärlighet.
Vi är väldigt glada över de fina resultaten vi fått i både Socialstyrelsen nöjd kund enkäten och i medarbetarenkäten. Vi finns i Storstockholm och som medarbetare blir du en del av vår gemenskap på cirka 500 medarbetare.
Blomsterfonden ska på ideell grund äga, uppföra och långsiktigt förvalta fastigheter för äldre samt tillhandahålla god service, vård och omsorg utifrån boendes, medlemmars och kunders behov.
Är du vår nya kollega?
Blomsterfondens hemtjänst i Danderyd söker utbildade undersköterskor.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag? Hos oss får du arbeta nära människor, bidra till trygghet och livskvalitet - och bli en del av ett varmt och engagerat team.
• ? Om tjänsten
Som undersköterska inom Blomsterfondens hemtjänst stödjer och uppmuntrar du våra kunder i deras vardag. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Vård- och omsorgsinsatser
• Personlig hygien
• Inköp och ledsagning
• Tvätt och städning
Våra kunder bor utspridda i Danderyds kommun. Du behöver därför ha B-körkort, då du förflyttar dig mellan kunderna med bil som tillhandahålls av Blomsterfonden.
Arbetstiderna varierar och innefattar dag-, kvälls- och helgpass. Du utgår från vårt kontor på Svalnäs i Djursholm, där vi erbjuder personalparkering. Det finns även goda bussförbindelser med hållplats nära verksamheten.
?? Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska (minst 1500 poäng) och godkänd av Socialstyrelsen
• Har personlig mognad, lyhördhet och ett genuint intresse för människor
• Har god samarbetsförmåga, tar egna initiativ och är trygg i att arbeta självständigt
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift - skriftlig dokumentation ingår i arbetet
• Har B-körkort
Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg.
Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Blomsterfonden Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blomsterfonden, Hemtjänst Danderyd Kontakt
Verksamhetschef
Pia Björkqvist 08-555 94657 Jobbnummer
9451226