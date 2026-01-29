Blomsterfondens äldreboende Tallgården söker undersköterskor natt
2026-01-29
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
Nu söker vi engagerad kollega till vårt natt team på Blomsterfondens vård- och omsorgsboende Tallgården. Vårt natt team är en stabil grupp sedan många år med lång erfarenhet. Du som söker är utbildad undersköterska och har du erfarenhet av demensvård eller en specialistutbildning är det särskilt meriterande.
Vi erbjuder en arbetsplats som är välkomnande, inkluderande och där ditt engagemang gör skillnad. Blomsterfondens medarbetare ska tillhandahålla ett tryggt hem, en värdig vård och en kärleksfull omsorg med en meningsfull tillvaro utifrån de äldres individuella behov.
Inom Blomsterfonden arbetar vi i ett team runt den boende och har handledare, etik och bemötande ombud, rehab och samordnare. Du ingår i ett team av undersköterskor med en gruppchef tillika sjuksköterska som närmsta chef.
Välkommen med din ansökan till ett utvecklande jobb med härliga kollegor!
Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel via socialstyrelsen
Erfarenhet av demensvård och specialistutbildning är starkt meriterande
Du har ett gott bemötande mot boende, anhöriga och kollegor
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Du har god datavana och är trygg i dokumentationÖvrig information
Arbete natt/helg
Lön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.
Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal.
