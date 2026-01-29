Blomsterfondens äldreboende Tallgården söker undersköterskor natt

Fören Blomsterfonden / Undersköterskejobb / Danderyd
2026-01-29


Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.

Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.

Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.

Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.

Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!

Nu söker vi engagerad kollega till vårt natt team på Blomsterfondens vård- och omsorgsboende Tallgården. Vårt natt team är en stabil grupp sedan många år med lång erfarenhet. Du som söker är utbildad undersköterska och har du erfarenhet av demensvård eller en specialistutbildning är det särskilt meriterande.

Vi erbjuder en arbetsplats som är välkomnande, inkluderande och där ditt engagemang gör skillnad. Blomsterfondens medarbetare ska tillhandahålla ett tryggt hem, en värdig vård och en kärleksfull omsorg med en meningsfull tillvaro utifrån de äldres individuella behov.

Inom Blomsterfonden arbetar vi i ett team runt den boende och har handledare, etik och bemötande ombud, rehab och samordnare. Du ingår i ett team av undersköterskor med en gruppchef tillika sjuksköterska som närmsta chef.

Välkommen med din ansökan till ett utvecklande jobb med härliga kollegor!

Publiceringsdatum
2026-01-29

Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel via socialstyrelsen

Erfarenhet av demensvård och specialistutbildning är starkt meriterande

Du har ett gott bemötande mot boende, anhöriga och kollegor

Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift

Du har god datavana och är trygg i dokumentation

Övrig information
Arbete natt/helg

Lön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.

Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303021".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fören Blomsterfonden, https://www.blomsterfonden.se/vard-omsorg/aldreboende/aldreboenden/tallgardens-aldreboende/

Arbetsplats
Blomsterfonden, Tallgården

Kontakt
Verksamhetschef
Ann Sofie Edin
annsofie.edin@blomsterfonden.se
08-555 94 650

Jobbnummer
9712529

