Blomsterfondens äldreboende Saltsjösten söker undersköterska
2025-12-12
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska och har några års arbetslivserfarenhet i yrket. Det är extra meriterande är om du har erfarenhet av demensvård.
Vi erbjuder en arbetsplats som är välkomnande, inkluderande och där ditt engagemang gör skillnad.
På Blomsterfondens arbetar vi utifrån en värdegrund och arbetsretorik så att boendes önskemål, integritet och självbestämmande respekteras. Tillsammans ska vi tillhandahålla ett tryggt hem, en värdig vård och en kärleksfull omsorg med en meningsfull tillvaro utifrån de äldres individuella behov.
I omvårdnadsarbetet arbetar du nära den boende vilket innebär att utifrån beviljade insatser enligt SoL stödjer den boende med ADL-träning, rehabilitering, sociala kontakter, personlig hygien, måltidsstöd mm.
Saltsjösten är ett helt nytt vård- och omsorgsboende i Fisksätra centrum .
Saltsjösten är ett helt nytt vård- och omsorgsboende i Fisksätra centrum .

Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Du ska vara utbildad undersköterska 1500p samt kunna uppvisa bevis från Socialstyrelsen gällande skyddad yrkestitel . Har du erfarenhet av demensvård är det starkt meriterande. Du är en person som visar ett gott bemötande mot boende, närstående och kollegor. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har god datavana.Övrig information
Arbetet är schemalagt till dag/kväll samt varannan helg.
Lön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.
Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295214". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Blomsterfonden Arbetsplats
Blomsterfonden, Saltsjösten Kontakt
Verksamhetschef
Jonas Allenbrant 070-480 2612 Jobbnummer
9642586