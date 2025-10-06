Blomsterfondens äldreboende Saltsjösten söker Undersköterska
2025-10-06
Blomsterfonden är en ideell förening som har funnits sedan 1921. I Blomsterfonden arbetar vi tillsammans för att ge våra boende, medlemmar och kunder en trygg och värdig ålderdom utifrån deras behov och önskemål.
Vi arbetar huvudsakligen inofyratre äldreboenden och egen hemtjänst i Stockholm och Danderyd. Vårt dagliga arbete genomsyras av medmänsklighet, tydlighet, delaktighet och ärlighet.
Vi är väldigt glada över de fina resultaten vi fått i både Socialstyrelsen nöjd kund enkäten och i medarbetarenkäten. Vi finns i Storstockholm och som medarbetare blir du en del av vår gemenskap på cirka 500 medarbetare.
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska och har några års arbetslivserfarenhet i yrket. Det är extra meriterande är om du har erfarenhet av demensvård.
Vi erbjuder en arbetsplats som är välkomnande, inkluderande och där ditt engagemang gör skillnad.
På Blomsterfondens arbetar vi utifrån en värdegrund och arbetsretorik så att boendes önskemål, integritet och självbestämmande respekteras. Tillsammans ska vi tillhandahålla ett tryggt hem, en värdig vård och en kärleksfull omsorg med en meningsfull tillvaro utifrån de äldres individuella behov.
I omvårdnadsarbetet arbetar du nära den boende vilket innebär att utifrån beviljade insatser enligt SoL stödjer den boende med ADL-träning, rehabilitering, sociala kontakter, personlig hygien, måltidsstöd mm.
Saltsjösten är ett helt nytt vård- och omsorgsboende i Fisksätra centrum .
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
KvalifikationerDu ska vara utbildad undersköterska 1500p samt kunna uppvisa bevis från Socialstyrelsen gällande skyddad yrkestitel . Har du erfarenhet av demensvård är det starkt meriterande. Du är en person som visar ett gott bemötande mot boende, närstående och kollegor. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har god datavana.
ÖvrigtArbetet är schemalagt till dag/kväll samt varannan helg.
Lön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.
Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282123". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Blomsterfonden
, http://www.blomsterfonden.se Arbetsplats
Blomsterfonden, Saltsjösten Kontakt
Verksamhetschef
Jonas Allenbrant 070-480 2612 Jobbnummer
9542065