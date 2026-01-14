Blomsterfondens äldreboende Liseberg söker undersköterskor
2026-01-14
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
Vi söker nu nya kollegor till vårt vård- och omsorgsboende i Liseberg. Du som söker är färdigutbildad undersköterska. Det är extra meriterande är om du har tidigare erfarenhet av demensvård.
På Blomsterfondens arbetar vi utifrån en värdegrund och arbetsretorik så att boendes önskemål, integritet och självbestämmande respekteras.
I omvårdnadsarbetet arbetar du nära den boende vilket innebär att utifrån beviljade insatser enligt SoL stödjer den boende med ADL-träning, rehabilitering, sociala kontakter, personlig hygien, måltidsstöd mm.
Inom Blomsterfonden arbetar vi i ett team runt den boende och har anhörigombud, handledare och ombud i etik och bemötande. Du ingår i ett team av undersköterskor med en gruppchef tillika sjuksköterska som närmsta chef.
Arbetet är förlagt enligt schema dag, kväll och varannan helg.
Lisebergs vård- och omsorgsboende ligger med närhet till buss, pendeltåg och t-bana.
Du ska vara utbildad undersköterska 1500p samt kunna uppvisa bevis från Socialstyrelsen gällande skyddad yrkestitel . Har du erfarenhet av demensvård är det starkt meriterande. Du är en person som visar ett gott bemötande mot boende, närstående och kollegor och har lätt för att samarbeta.
Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska flytande i tal och skrift samt har god datavana.Övrig information
På arbetsplatsen finns kollektivavtal.
Individuell lönesättning tillämpas.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgått, så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299633". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Blomsterfonden Arbetsplats
Blomsterfonden Kontakt
Gruppchef/leg sjuksköterska
Pattaraporn Sellin 08-555 94 775 Jobbnummer
9683489