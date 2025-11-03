Blomsterfondens äldreboende Liseberg söker Undersköterska tillsvidare 70%
Undersköterskejobb
2025-11-03
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
Nu söker vi en engagerad kollega till vårt team på Blomsterfondens vård- och omsorgsboende i Liseberg. Du är utbildad undersköterska och har du erfarenhet av demensvård är det särskilt meriterande.
Vi erbjuder en arbetsplats som är välkomnande, inkluderande och där ditt engagemang gör skillnad. Blomsterfondens medarbetare ska tillhandahålla ett tryggt hem, en värdig vård och en kärleksfull omsorg med en meningsfull tillvaro utifrån de äldres individuella behov.
Inom Blomsterfonden arbetar vi i ett team runt den boende och har anhörigombud, handledare och ombud i etik och bemötande. Du ingår i ett team av undersköterskor med en gruppchef tillika sjuksköterska som närmsta chef.
Välkommen med din ansökan till ett utvecklande jobb med härliga kollegor!
•
Du är utbildad undersköterska (minst 1500 poäng)
•
Du kan uppvisa bevis från Socialstyrelsen gällande skyddad yrkestitel
•
Erfarenhet av demensvård är starkt meriterande
•
Du har ett gott bemötande mot boende, anhöriga och kollegor
•
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
•
Du har god datavana och är trygg i dokumentationÖvrig information
Arbete dag/kväll samt varannan helg enligt schema.
Lön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.
Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287205". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Blomsterfonden
, http://www.blomsterfonden.se Arbetsplats
Blomsterfonden, Liseberg Kontakt
Gruppchef/Sjuksköterska
Pattaraporn Sellin 070-4801971 Jobbnummer
9584606