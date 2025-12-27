Blomsterfonden söker vikarierande sjuksköterska till omsorgsboende i Älvsjö
2025-12-27
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har ett intresse för äldreomsorgen.
Inom Blomsterfonden arbetar vi i ett team runt den boende och har handledare och ombud i etik och bemötande. Du ingår i vårdteamet bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Som sjuksköterska hos oss har du ett självständigt arbete och ansvarar för omvårdnaden av de äldre. I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal och Rehab.I arbetet ingår att bedöma, behandla, lindra och ibland bota symtom. Som sjuksköterska gör du även vanliga sjuksköterskeuppgifter så som att ta prover, ge injektioner, sätta kateter, göra såromläggningar och att hantera läkemedel och andra medicinska och medicintekniska arbetsuppgifter
Du rapporterar till verksamhetschef och deltar i daglig rapport i HSL teamet.
Vi söker dig som:
• Det är viktigt att du har förmåga att ge ett gott bemötande i varierande situationer när du möter den äldre personen och dennes anhöriga
• Är engagerad och vill ta ansvar och leda arbetet
• Är bra på att samarbeta och kommunicera
• God dokumentationsvana
Lisebergs vård- och omsorgsboende ligger med närhet till buss, pendeltåg och t-bana.
Välkommen med din ansökan till ett utvecklande jobb med härliga kollegor!Publiceringsdatum2025-12-27Kvalifikationer
Legitimerad Sjuksköterska.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på SÄBO eller inom geriatrik.
Det är viktigt att du talar och skriver svenska obehindrat samt har en god kommunikativ förmåga.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Övrig information
Anställningsform: Vikariat 1/2 2026 - 31/1 2027 med möjlighet till förlängning
Omfattning: 100%
Lön; Enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Blomsterfonden, Liseberg Kontakt
Verksamhetschef
Tanja Bolevin 070-1914254 Jobbnummer
9663964