Blomsterfonden söker bovärd till Älvsjö/Liseberg
Fören Blomsterfonden / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Blomsterfonden i Stockholm
, Danderyd
, Nacka
eller i hela Sverige
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
Föreningen Blomsterfonden äger, uppför, förvaltar och driver seniorbostäder samt vård- och omsorgsboenden.
Blomsterfonden äger och förvaltar seniorboenden med upplåtelseform hyresrätt och biståndsbedömda vård- och omsorgsboenden. Utöver boendet erbjuder Blomsterfonden social verksamhet, hemtjänst och hushållsnära tjänster (RUT) till sina hyresgäster. All verksamhet bedrivs i första hand i egna fastigheter med egen förvaltning. Majoriteten av de fastigheter Blomsterfonden äger har byggts i egen regi med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning. Vi finns i Stockholms län i områdena Älvsjö, Södermalm, Vasastan, Norrmalm och Djursholm. Totalt förvaltar vi ca 1300 lägenheter.
Läs gärna mer om oss på http://www.blomsterfonden.se
I området Liseberg i Älvsjö har Blomsterfonden bedrivit verksamhet sedan slutet av 1940-talet då byggnaderna uppfördes i egen regi. Här äger vi ca 350 hyreslägenheter för seniorer i varierande storlek från 1 rum och kök till 3 rum och kök samt ett äldreboende med 66 lägenheter.
För detta områden söker vi nu en bovärd. Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde 1 april eller enligt överenskommelse.
Vad erbjuder vi dig?
Vi vill att våra anställda ska trivas, känna sig trygga och utvecklas hos oss. Blomsterfonden tillämpar kollektivavtal där du omfattas av tjänstepension. Utöver detta har du rätt till årligt friskvårdsbidrag. Som anställd har du möjlighet att påverka din utveckling genom kurser relevanta för dina arbetsuppgifter samt nära dialog och samarbete med din chef.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som bovärd på Blomsterfonden har du daglig kontakt med våra hyresgäster och representerar Blomsterfonden i dessa sammanhang. Vi värnar mycket om våra hyresgäster och strävar efter att tillhandahålla god service. Bovärdens bidrag till detta är viktig.
Som bovärd kommer du hantera inkomna felanmälningar vilket omfattar bland annat reparationer och underhåll samt ansvar för att dessa åtgärdas. Bovärden utför reparationer i den mån som är möjligt alternativt beställer åtgärder genom våra avtalade entreprenörer. Du sköter också den löpande tillsynen och skötseln av fastigheterna och dess allmänna utrymmen samt tillsynen av de tekniska installationerna. Vidare ansvarar du för att de myndighetskrav som finns följs, till exempel systematiskt brandskyddsarbete enligt dokumentation. I rollen ingår också administration i form av registrering av felanmälningar mm.Du rapporterar till fastighetsförvaltaren.Det kan även förekomma uppdrag i Blomsterfondens övriga fastigheter. Under semesterperioder eller sjukdom hjälper bovärdarna varandra på olika anläggningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom fastighetsskötarområdet, har ett tekniskt kunnande, erfarenhet av och passion för god kundservice samt vana att hantera administrativt arbete.Som person har du ett trevligt bemötande, är självgående, strukturerad, ansvarsfull, initiativrik, trivs med ordning och reda samt har en förmåga att se vad som behöver göras. Du kan också hantera arbetstoppar.
Erfarenhet krävs. Du bör ha en bygg- eller fastighetstekniks utbildning eller ha dokumenterade kunskaper som motsvarar detta, samt minst 5 års erfarenhet av liknande arbete. Meriterande är erfarenhet eller utbildning inom el och VVS samt vana att samarbeta med entreprenörer.
Det är viktigt att du talar och skriver svenska obehindrat samt har en god kommunikativ förmåga. Du bör ha grundläggande kunskaper i Microsoft Office samt erfarenhet av att använda vanligt förekommande system inom området.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du skall ha körkort.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Blomsterfonden Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blomsterfonden, Fastighet Kontakt
Förvaltare
Göran Qvarnström goran.qvarnstrom@blomsterfonden.se 08-555 94 708 Jobbnummer
9681878