Blocktjänstgöring för nyutexaminerade sjuksköterskor, Sundsvall
2025-10-06
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Nu söker vi dig som vill bli en av oss genom att testa ett helt nytt koncept!
Blocktjänstgöring syftar till att stärka och trygga nyutexaminerade sjuksköterskors kliniska kompetens genom att erbjuda en bred och strukturerad introduktion till yrket. Programmet pågår under två år och innefattar placering inom akutsjukvård på våra tre enheter Akutmottagningen, Kardiologen samt Kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA). Vi söker 6 sjuksköterskor som roterar i par under 8-månadersperioder.
Individuell introduktion ges vid varje blockstart. Efter avslutat program finns möjlighet till rotationstjänstgöring mellan två av dessa enheter.
Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Akutmottagningen
Är en dygnet-runt-öppen mottagning. Vi tar emot akut insjuknade, olycksfall samt patienter med allvarliga sjukdomstillstånd som kräver sjukhusvård. Hos oss möter du alla olika patientkategorier och får en bred kunskap i det akuta omhändertagandet, både när det gäller vuxna och barn.
Kardiologen
Är profilerad mot hjärtsjukdomar med 24 vårdplatser och är en kombinerad hjärtintensiv-och hjärtvårdavdelning. Här vårdas patienter med hjärtsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier, postoperativ vård samt övriga patienter som är i behov av hjärtövervakning.
Kirurgisk akutvårdsavdelning
Är profilerad mot akutkirurgiska tillstånd. Stort fokus ligger på det initiala omhändertagandet med observation, bedömning och utredning-ofta till följd av preoperativ optimering och förberedelse. Hos oss vårdas patienter med akuta buktillstånd, trauma eller patienter med pågående blödningar från mag- och tarmkanalen.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2025:125".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Västernorrland (org.nr 232100-0206)
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Enhetschef Kardiologen
Malin Karlsson +4660182837 Jobbnummer
9543105