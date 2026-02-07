Blivande revisor till revisionsbyrå i Stockholm
2026-02-07
Vill du påbörja din karriär som revisor i en växande revisionsbyrå med ett personligt engagemang för våra kunder och en hög trivsel bland våra medarbetare? Vi förstärker vårt Stockholmskontor till hösten 2026 med ytterligare en junior Nexiamedarbetare som har ambitionen att bli revisor.
Nexia är en personlig och kvalitetstänkande revisionsbyrå med hög ambitionsnivå. Vi har många intressanta kunder främst inom små och medelstora ägarledda företag. De flesta av våra anställda arbetar med revision men vi utför även konsulttjänster inom närliggande områden. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsgatan och arbetar i en modern och digital miljö. Vi är stolta över såväl våra resultat liksom vår familjära Nexiakultur med hög trivsel bland våra anställda.
Vi behöver nu förstärka vårt revisionsteam med ytterligare en duktig medarbetare som, precis som vi, vill göra sitt bästa för att ge våra kunder riktigt bra kompetens, service och bemötande.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort kundansvar till dig som har siktet inställt på en karriär som revisor. Du kommer att arbeta i uppdrag för kunder inom olika branscher, till en början under handledning av någon av våra erfarna revisorer, och när du är redo med eget ansvar för uppdragen. Längs vägen får du kontinuerlig utbildning och individuell coachning. Vi är glada över att en mycket hög andel av våra juniora medarbetare blir auktoriserade revisorer.
Vi söker dig som är i början av din karriär och har en färsk kandidat- eller masterutbildning inom företagsekonomi, med inriktning redovisning. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna inom ekonomi, service eller försäljning. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi värdesätter att du är affärsmässig, har lätt för att lära och förmåga att prioritera och att du vill utvecklas med oss och växa inom vår organisation. Du stimuleras av att arbeta nära kunderna och av att få ta eget ansvar för planering och genomförande av uppdrag - och av att arbeta i team tillsammans med kompetenta trevliga kollegor i en drivande, positiv och vänlig miljö. Vi månar om en social arbetsplats och ett hållbart arbetsliv.
Välkommen med din ansökan snarast då urval sker löpande. I din ansökan vill vi att du bifogar CV, ett personligt brev samt betygskopior från högskola/universitet. Tjänsten är på heltid och påbörjas september 2026.
Vi samarbetar med People Impact i rekryteringen. För ytterligare information kontakta rekryteringskonsult Karolina Öberg på telefon: 070-7456766 eller via mail: karolina.oberg@peopleimpact.se
Om Nexia
Nexia Revision i Stockholm grundades 1997 och tillhör Nexia International som är ett internationellt nätverk av lokala revisions- och konsultbyråer. Idag rankas vi som en av de femton främsta revisionsnätverken i världen med representation i över 100 länder. Förutom gedigen kompetens erbjuder vi våra kunder hög kvalitet, tillgänglighet, bästa möjliga service och ett stort personligt engagemang. På vårt växande Stockholmskontor är vi ca 30 medarbetare.
Läs mer om oss på www.nexia.se/stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
