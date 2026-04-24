Blivande Geomanager med bakgrund inom mängdreglering
Qflow Group AB / Teknikjobb / Solna Visa alla teknikjobb i Solna
2026-04-24
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qflow Group AB i Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Uppsala
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg - från mängdreglering till Geomanager?
Har du erfarenhet av mängdreglering inom anläggningsprojekt och känner att det är dags att ta nästa kliv i karriären? Nu söker vi dig som vill utvecklas vidare mot en nyckelroll som Geomanager.
Hos oss får du möjlighet att kombinera din nuvarande kompetens med en tydlig utvecklingsresa mot en byggledarroll inom mätningsteknik.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Vi söker en konsult som initialt kommer att arbeta med mängduppföljning i anläggningsprojekt, i komplexa projekt i storstadsmiljö. Parallellt med detta får du en strukturerad utveckling mot rollen som Geomanager, där du på sikt kommer att arbeta som byggledare mät och vara en central del i beställarens organisation.
Du kommer att:
Arbeta med mängdreglering och mängduppföljning i pågående projekt
Stödja beställaren i frågor kopplade till mätning, kontraktuppfölning och mängdreglering
Successivt ta en mer ledande roll inom byggledare mät som Geomanager
Samverka med entreprenörer, projektörer och beställare samt andra intressenter
Bidra till struktur, kvalitet och utveckling inom mätprocessen inom projektet
Rollen innebär stora möjligheter att påverka både din egen utveckling och projektens genomförande.
Om dig
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att ansvara för mängdreglering inom anläggningsprojekt, gärna i projekt i storstadsmiljö
Djup förståelse för AMA/MER Anläggning
Vill påverka hur de tekniska beskrivningarna ser ut i nästa projekt
Vill utvecklas vidare mot en ledande roll inom byggledare mät och Geomanagement
Har flertalet års erfarenhet av mätningsteknik och förståelse för mätprocesser
Som person är du:
Strukturerad och ansvarstagande
Kommunikativ och trygg i dialog med olika aktörer
Nyfiken och utvecklingsinriktad
Samarbetsorienterad med förmåga att skapa förtroende
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.Om företaget
Vi arbetar med konsulttjänster inom mätningsteknik och beställarstöd i bygg- och anläggningsprojekt. Vår styrka ligger i kombinationen av teknisk spetskompetens och förståelse för hela byggprocessen.
Genom vårt arbetssätt inom Geomanagement skapar vi värde för våra kunder genom kvalitet, struktur och rätt kompetens i rätt skede.
Hos oss får du:
Möjlighet att utvecklas mot en specialist- och ledarroll
Arbeta i spännande och komplexa projekt
Vara en del av ett kompetent och engagerat team
En arbetsplats där kunskapsdelning och utveckling står i fokusSå ansöker du
Låter det här som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av vår fortsatta resa!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
(org.nr 559384-0837), https://qflow.teamtailor.com/jobs/7629808-blivande-geomanager-med-bakgrund-inom-mangdreglering
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scior Geomanagement AB Jobbnummer
9873929