Blivande expert inom modellering och beräkning av signaturer
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-01-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till Sveriges försvarsförmåga? Hos oss får du en nyckelroll i utvecklingen av framtidens skydds- och upptäcktsförmågor. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta med analys och beräkning av radarsignaturer - hur militära plattformar uppfattas av radarsystem. Genom elektromagnetisk modellering och numeriska beräkningar bidrar du till ökad förståelse för hur radarvågor samverkar med olika objekt, och hur denna kunskap kan användas för att minska synlighet eller förbättra upptäckt.
Du blir en del av ett kompetent team med erfarna forskare och specialister, där arbetet spänner från forskning och utveckling till mer tillämpade beräkningsuppdrag i nära samverkan med Försvarsmakten. I rollen ingår att modellera, beräkna, analysera och värdera radarsignaturer för olika militära plattformar - med direkt påverkan på Sveriges försvarstekniska utveckling.
Hos oss får du arbeta med komplexa frågeställningar i en miljö där din kompetens gör verklig skillnad.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Radarsignaturer som tillhör avdelningen Telekrig . Vårt uppdrag är att stödja Sveriges försvar genom att bedöma nyttan av olika tekniker, metoder och produkter inom området radarsignaturer.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
En civilingenjörsexamen eller masterexamen inom teknisk fysik, elektroteknik, fysik eller annan inriktning som FOI bedömer som likvärdig
Kunskaper inom fysikalisk modellering och numeriska simuleringar
Kunskap inom programmering med inriktning mot vetenskapliga beräkningar
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och i skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person behöver du vara självgående, initiativtagande och ansvarfull med god förmåga till samarbete och problemlösning. Du har en stor drivkraft och vilja att ta dig an nya utmaningar. Om radar och elektromagnetism är nytt för dig är du öppen för att bredda dina kunskaper till dessa områden.
Meriterande
Kunskaper inom elektromagnetisk fältteori och elektromagnetiska beräkningar
Erfarenhet av större programvaror för numeriska simuleringar
Forskat eller disputerat med fysikalisk inriktning
Erfarenhet av radarsystem
Erfarenhet av forskningsverksamhet, eller motsvarande kunskaper inom metod- och metodikutveckling.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 1 februari 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Skårbratt. Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Anton Skårbratt +46 0704919781 Jobbnummer
9677432