Bli vikarie inom LSS, socialpsykiatrin eller äldreomsorgen i sommar!

Gör sommaren 2026 meningsfull - bli vikarie inom LSS, socialpsykiatrin eller äldreomsorgen i Falu kommun!
Vill du ha ett sommarjobb där varje arbetsdag betyder något? Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en erfarenhet som gör skillnad för din framtid. Du bidrar till trygghet, glädje och livskvalitet för falubor som behöver stöd i sin vardag.
Visste du att 93 % av våra semestervikarier inom omsorgen i Falun 2025 skulle rekommendera jobbet till någon annan? Det säger en hel del om hur givande arbetet är!
Förra årets semestervikarier berättade att de utvecklade ansvar, tålamod och teamwork mest under sin tid hos oss. Det här är färdigheter som du kommer att ha nytta av - oavsett vad du gör i framtiden och vilken roll du väljer blir du en viktig del av våra brukares och omsorgstagares liv. Här får du möjlighet att använda dina styrkor och göra sommaren 2026 till en tid som både du och de du stöttar kommer att minnas.
Som ny vikarie i Falu kommun kommer du att erbjudas en introduktionsutbildning på fyra dagar. Syftet är att ge dig goda förutsättningar inför ditt sommarjobb och att du ska känna dig trygg i din roll.
Om jobbet
Arbetsplatserna inom LSS och stöd och omsorg kan vara i grupp- eller servicebostäder, kottidsverksamheter, daglig verksamhet, socialpsykiatrin eller boendestöd som utgår från individers hem.
Inom äldreomsorg kan du arbeta inom hemtjänst, på vård- och omsorgsboenden eller korttidsboenden, där fokus kan ligga på rehabilitering efter sjukhusvistelse.Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
• Personlig omvårdnad och vardagsstöd: Hjälpa till med personlig hygien, påklädning, måltider och andra dagliga rutiner.
• Praktiska sysslor: Stötta vid städning, tvätt, matlagning och inköp till hemmet.
• Socialt stöd: Motivera till sociala aktiviteter och skapa en meningsfull fritid. Du arbetar för att bryta ensamhet och stärka omsorgstagarnas välmående, både fysiskt och mentalt.
• Hälsofrämjande arbete: Stärka den psykiska och fysiska hälsan genom att ge stöd som bidrar till ett självständigare liv.
• Dokumentation och medicinhantering: Dokumentera insatser samt hantera mediciner enligt delegering.Kvalifikationer
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ditt engagemang för tjänsten. Vi söker dig som har ett genuint engagemang och stort intresse för människor. Du är empatisk och bemöter varje individ professionellt utifrån deras unika behov och förutsättningar. Du har tålamod, är pålitlig och tar ansvar. Med ett lugnt och respektfullt sätt lyssnar du in andras behov och anpassar ditt arbetssätt därefter. Ödmjukhet och förståelse för olika utmaningar är viktigt i rollen.
Som person är du ansvarstagande och flexibel, med ett serviceinriktat arbetssätt och en positiv inställning. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga.
Arbetet innebär dokumentation, vilket kräver datorvana och att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
För rollen krävs:
• Att du fyllt 18 år.
• God dator- och mobilvana.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Att du är EU-medborgare eller har giltigt uppehålls- och arbetstillstånd.
Meriterande kvalifikationer:
• Utbildning eller erfarenhet inom vård, omsorg eller socialt arbete.
• Erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
• B-körkort och cykelvana (krav i hemtjänstgrupper).
• Kunskap inom MI (motiverande samtal) eller lågaffektivt bemötande.
Anställningsvillkor
Under sommaren erbjuder vi tidsbegränsade anställningar upp till tre månader där du arbetar enligt ett färdigställt schema. Arbetstiderna varierar och kan inkludera dag-, kvälls-, natt- och helgpass.
För att arbeta inom omvårdnadsförvaltningen behöver du uppfylla kraven för att ta emot delegering för läkemedelshantering. Det innebär att du ska läsa utbildningsmaterial, genomgå tester och delta i en genomgång inför ett kunskapstest. Därför är det viktigt att du har god förmåga att läsa, skriva och förstå svenska språket.
För att påskynda handläggningen av din ansökan rekommenderar vi att du beställer ett utdrag från belastningsregistret samt bifogar relevanta betyg och yrkesbevis i din ansökan. Ett utdrag ur belastningsregistret krävs om du blir aktuell för anställning - beställ detta i god tid via Polisens hemsida. LSS- stöd och omsorg: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst| Polismyndigheten Äldreomsorg: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst| Polismyndigheten
Observera att från och med 1 juli 2023 är titeln undersköterska skyddad, och för att anställas som undersköterska krävs ett bevis från Socialstyrelsen som du själv ansöker om via deras e-tjänst.
Var med och skapa trygghet och glädje för andra - samtidigt som du växer som person. Vi ser fram emot din ansökan!
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer?
Mail: bemanningoms@falun.se
Telefonnummer: 023-83344 ( knappval 2)
Fackliga företrädare
Kommunal Bergslagen: falun.bergslagen@kommunal.seÖvrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
