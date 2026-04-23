Bli ventilationsmontör med garanterad anställning på uppdrag hos Umia!
Umia grundades 2010. Idén byggde på en vision som kan sammanfattas i ett ord: samarbete. Fyra erfarna kolleger tänkte helt nytt i en konservativ bransch. De såg möjligheter att samspela, att arbeta effektivare och smartare. Det blev bättre för både medarbetare och kunder. Vi är omkring 600 medarbetare från norr till söder i landet.
Genom PNs samarbete med Umia får du den perfekta kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet - allt du behöver för att vara fullt rustad inför en trygg och spännande karriär inom bygg- och entreprenad. Ta chansen och kickstarta din framtid som ventilationsmontör, sök idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord lanserar nu återigen detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Denna gång med en ny och spännande inriktning!
Genom vår satsning formar vi nästa generations ventilationsmontörer och du kan bli en av dem. Under introduktionsperioden via Satellite Group får du utveckla de färdigheter som krävs för att snabbt bli trygg och självsäker i rollen som ventilationsmontör. Du kommer sedan bli anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Umia under minst 18 månader. Målet är sedan att din anställning går över till Umia, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Vi vet av erfarenhet att det är dina personliga egenskaper som avgör din framgång. Därför välkomnar vi dig att ansöka, oavsett tidigare erfarenhet, bakgrund eller akademisk bakgrund.
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du inom områden som:
Material och komponenter
Ritningar och systemförståelse
Montage och installation
Byggprocess, projekt och entreprenad
Planering, arbetsmiljö och säkerhet
Digitala verktyg och dokumentation
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Tidsplan
Förintroduktion: 3 - 14 augusti 2026
Introduktion: 17 augusti - 6 november 2026 (detaljer för hela introduktionsperioden får du på anställningsintervjun)
Första dag hos Bravida: 9 november 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg 100%
Arbetsort: Umeå
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Umias önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Som ventilationsmontör hos Umia blir du en nyckelspelare på byggplatsen och får en omväxlande vardag som genomsyras av teamwork och samhörighet. Du monterar kanalsystem, aggregat och don, tolkar ritningar och säkerställer att allt luftflöde fungerar som det ska. Tillsammans med dina kollegor hos Umia, inom el, rör, ventilation och styr/regler jobbar ni med Umiamodellen, där alla teknikområden jobbar nära ihop på projekten. Du kommer med dina kollegor planera, lösa problem och dela erfarenheter i projektet.
Du kommer jobba på både större och mindre projekt som bland annat Vasaskolan, Bilhandlaren och handelsområdet på Klockarbäcken inom både privat och offentlig sektor.
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Innehar B-körkort
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har ett tekniskt intresse
Har motivationen och viljan att göra ett karriärbyte
Har godkända tester (MAP & Matrigma)
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas under utbildningen samt i tjänsten som ventilationsmontör hos Umia. Vi tror därför att du är nyfiken och tar ett stort ansvar för ditt arbete, och lägger stor vikt vid att vara en lagspelare för att tillsammans med dina kollegor ta arbetet framåt. Det är även viktigt att du som person är problemlösande och vill utveckla din kompetens i arbetet.
I rollen som ventilationsmontör blir du en viktig spelare på arbetsplatsen och har dialog både med kollegor, beställare och arbetsledare och ställer därför höga krav på kommunikation och samarbetsförmåga.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod. Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Umia. I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som ventilationsmontör.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
START: 9 november OMFATTNING: Heltid STAD: Örnsköldsvik URVAL: Sker löpande KONTAKT: Emelie Steen
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Professionals Nord Norra Norrland AB
https://umia.se/
903 47 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umia Kontakt
Konsultchef
Emelie Steen emelie.steen@pn.se +46761000406
9872979