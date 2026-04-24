Bli ventilationsmontör med garanterad anställning på uppdrag hos Bravida!
Bravida är en av Nordens ledande aktörer inom service och installation av tekniska system i fastigheter och anläggningar. De arbetar med allt från el, vs och ventilation till avancerade kyllösningar - och bidrar samtidigt till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle genom smarta, driftsäkra installationer.
Genom PNs samarbete med Bravida får du den perfekta kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet - allt du behöver för att vara fullt rustad inför en trygg och spännande karriär inom bygg- och entreprenad. Ta chansen och kickstarta din framtid som ventilationsmontör, sök idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord lanserar nu återigen detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Denna gång med en ny och spännande inriktning!
Genom vår satsning formar vi nästa generations ventilationsmontörer och du kan bli en av dem. Under introduktionsperioden via Satellite Group får du utveckla de färdigheter som krävs för att snabbt bli trygg och självsäker i rollen som ventilationsmontör. Du kommer sedan bli anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Umia under minst 18 månader. Målet är sedan att din anställning går över till Bravida, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Vi vet av erfarenhet att det är dina personliga egenskaper som avgör din framgång. Därför välkomnar vi dig att ansöka, oavsett tidigare erfarenhet, bakgrund eller akademisk bakgrund.
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du inom områden som:
Material och komponenter
Ritningar och systemförståelse
Montage och installation
Byggprocess, projekt och entreprenad
Planering, arbetsmiljö och säkerhet
Digitala verktyg och dokumentation
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Tidsplan
Förintroduktion: 3 - 14 augusti 2026
Introduktion: 17 augusti - 6 november 2026 (detaljer för hela introduktionsperioden får du på anställningsintervjun)
Första dag hos Umia: 9 november 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg 100%
Arbetsort: Umeå
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Bravidas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Information om tjänsten
Som ventilationsmontör på Bravida i Örnsköldsvik ingår du i ett sammansvetsat team och får chansen att jobba med många olika typer av uppdrag i både stora och små projekt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av installation och montering av anläggningar inom ventilation, ombyggnation samt underhåll av ventilationssystem i olika typer av fastigheter och anläggningar.
Du kommer jobba på projekt mot både offentlig och privat sektor, som ny sporthall, polishus och stora industriinvesteringar.
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Innehar B-körkort
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har ett tekniskt intresse
Har motivationen och viljan att göra ett karriärbyte
Har godkända tester (MAP & Matrigma)
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas under introduktionen samt i tjänsten som ventilationsmontör hos Bravida. Vi tror därför att du är driven och utåtriktad, med en stark vilja för att leverera kvalitet och med kunden i fokus. Det är även viktigt att du som person är problemlösande och vill utveckla din kompetens i arbetet.
I rollen som ventilationsmontör blir du en viktig spelare på arbetsplatsen och har dialog både med kollegor, beställare och arbetsledare och ställer därför höga krav på kommunikation och samarbetsförmåga.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod. Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Bravida. I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som ventilationsmontör.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till ett personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
START: 9 novemberOMFATTNING: Heltid STAD: ÖrnsköldsvikURVAL: Sker löpande KONTAKT: Emelie Steen
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
https://www.bravida.se/
891 38 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Kontakt
Konsultchef
Emelie Steen emelie.steen@pn.se +46761000406
9875680