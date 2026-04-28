Bli Ventilationsmontör med garanterad anställning hos Bravida!
Vi är en av Nordens ledande leverantörer av helhetslösningar för service och installation inom el, VS, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva miljöer stöttar vi våra kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Är du redo att ta steget in i en fri och utvecklande roll inom ventilation och service? PNs samarbete med Bravida ger dig både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att kickstarta din karriär som Ventilationsmontör. Ta chansen att komma in i en ny bransch och utvecklas som Bravidas nästa ventilationsmontör!
Professionals Nord lanserar nu återigen detta framgångsrika upplägg i samarbete med Satellite Group. Via vår satsning formar vi nästa generations Ventilationsmontörer. Under introduktionsperioden via Satellite Group utvecklar du färdigheter så att du snabbt blir trygg i arbetsuppgifterna som krävs i rollen som Ventilationsmonötr. Du kommer sedan bli anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Bravida under minst 18 månader. Målet är sedan att din anställning går över till Bravida, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Vi vet av erfarenhet att dina personliga egenskaper är avgörande för din framgång. Därför välkomnar vi dig, oavsett tidigare kunskap eller bakgrund, att bli Bravidas nästa Ventilationsmontör!
Information om introduktionsperioden
Introduktionsperioden bygger på metoden Accelerated Learning, där kortare teoretiska delar kombineras med praktiska moment för att ge dig alla verktyg du behöver för att lyckas i rollen. Under perioden utvecklas du inom områden som:
Material och komponenter
Ritningar och systemförståelse
Montage och installation
Byggprocess, projekt och entreprenad
Planering, arbetsmiljö och säkerhet
Digitala verktyg och dokumentation
Vi erbjuder möjlighet till studiestöd under hela introduktionsperioden.
Tidsplan
Förstudieperiod: 3 - 14 augusti 2026
Utbildning: 17 augusti - 6 november 2026
Första dag hos Bravida: 9 november 2026
Omfattning: Heltid
Plats under introduktion: Göteborg 100%
Arbetsort: Kiruna
Om Bravida: Bravida är en av Nordens ledande leverantörer av helhetslösningar för service och installation inom el, VS, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva miljöer stöttar Bravida deras kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Information om tjänsten
Tjänsten som ventilationsmontör i Kiruna innebär en fri och varierande vardag med stort eget ansvar. Du arbetar med montage, installation och anpassning av ventilationssystem i olika typer av projekt - från byggentreprenader och industrimiljöer till serviceuppdrag och stadsomvandlingen i Kirunaområdet.
Du planerar mycket av ditt eget arbete, samarbetar med andra yrkesgrupper och har kontakt med både kollegor och kunder. Du blir en del av ett tryggt team med god stämning och goda utvecklingsmöjligheter i en stabil bransch.
Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete, problemlösning och frihet under ansvar.
Vi söker dig som
Har fyllt 18 år
Gymnasieexamen
Stort intresse för att göra ett karriärbyte till Ventilationsmontör
Innehar B-körkorT
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har godkända tester (MAP & Matrigma)
Godkänt bakgrundskontroll
Vi tror att du som söker är ansvarstagande, initiativrik och trivs med frihet under ansvar. Du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och har intresse för bygg, teknik och montage.
Du arbetar noggrant med fokus på kvalitet, säkerhet och precision. Rollen kräver också att du är social, prestigelös och har lätt för att samarbeta med kollegor, kunder och andra yrkesgrupper, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det behövs.
Vi ser gärna att du vill utvecklas långsiktigt, lära dig nya moment och ta ansvar för din egen utveckling. Med rätt driv finns goda möjligheter att växa vidare inom Bravida.
Ansökan och rekryteringsprocess
När du ansöker kommer du först att besvara ett antal frågor där du redogör för ditt intresse för tjänsten med tillhörande introduktionsperiod.
Eftersom personliga egenskaper, motivation och engagemang är av största vikt ser vi fram emot att höra varför just du bör få en plats i satsningen och en roll hos Bravida.
I din ansökan vill vi därför att du bifogar ditt CV men även ett personligt brev där det framgår varför du är intresserad av just denna satsning och arbetet som Automationstekniker.
Efter inskickad ansökan kommer du att få ett mail med länk till en personlighetstest och ett test kopplat till logisk slutledningsförmåga som du behöver genomföra med godkänt resultat för att gå vidare i rekryteringsprocessen.
Samtliga kandidater i slutskede kommer att genomgå bakgrundskontroll med belastningsregister och kreditupplysning.
START: 9 novemberOMFATTNING: Heltid STAD: KirunaURVAL: Sker löpande KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
https://www.bravida.se/
981 38 KIRUNA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Kiruna Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181
