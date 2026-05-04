Bli vår vikarierande undersköterska på särskilt boende i Flen!
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi en vikarierande undersköterska som möter varje människa med både yrkesstolthet och genuin medmänsklighet. Tjänsten är placerad på Gårdsjöstrands särskilda boende centralt i Flen.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som undersköterska hos oss blir du en nyckelperson i att skapa en trygg, värdig och meningsfull vardag för våra brukare. Du ger praktiskt stöd i det dagliga livet - från personlig omvårdnad till måltider - alltid med respekt för individens önskemål.
I rollen ingår medicinska uppgifter på delegation samt dokumentation enligt gällande riktlinjer för att säkerställa hög patientsäkerhet. Du är uppmärksam på förändringar i hälsotillståndet och arbetar aktivt för att stärka den enskildes självständighet och livskvalitet.
Utöver det medicinska och praktiska uppdraget är du en viktig del av det sociala livet på boendet. Genom samtal, aktiviteter och närvaro skapar du glädje i vardagen och bygger förtroendefulla relationer med både boende och anhöriga. Vi söker dig som förenar professionellt handlag med ett varmt hjärta och som trivs i samarbete med andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
Har yrkesbevis som undersköterska.
Har god datorvana.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då dokumentation är en viktig del av arbetet.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
Specifik vidareutbildning, certifiering eller specialkompetens/metod relevant för tjänsten.
Minst 1 års erfarenhet inom relevant område.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en engagerad person som drivs av att göra skillnad i människors vardag. Du är ansvarstagande och självgående, vilket innebär att du tar egna initiativ och ser till att arbetet utförs med både kvalitet och omsorg.
Då vardagen på ett särskilt boende kan variera är du flexibel och har lätt för att ställa om när förutsättningarna ändras. Du arbetar strukturerat och har förmågan att planera och prioritera dina uppgifter även när tempot växlar.
Vi lägger stor vikt vid att du är kommunikativ och samarbetsvillig. Du bygger förtroendefulla relationer med boende, kollegor och anhöriga och bidrar aktivt till ett öppet och positivt arbetsklimat i arbetsgruppen. Vi ser också att du är problemlösande och möter vardagens utmaningar med ett lugnt, professionellt förhållningssätt och med den enskildes bästa i fokus.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: http://flen.se.
Gårdsjöstrand är ett nybyggt särskilt boende för äldre, med och utan demenssjukdom, där miljön är utformad för att skapa trygghet och överblick i vardagen. Boendet har 70 platser fördelade på tre våningsplan, med mindre avdelningar om tio boende, vilket bidrar till en lugn och atmosfär där du som medarbetare har nära kontakt med de boende.
Lokalerna är moderna och anpassade för både säkerhet och god omvårdnad, samtidigt som det naturnära läget vid Gårdsjön ger en rogivande omgivning som många uppskattar i vardagen - både boende och medarbetare. Här finns också goda kommunikationer med kort promenadavstånd till både buss och tåg.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat och läser inte personliga brev. Ansök genom att bifoga ditt CV, eventuella intyg och besvara urvalsfrågorna. Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt i dina svar på frågorna, då dessa ligger till grund för vår bedömning. Var noga med att svara utförligt och undvik att hänvisa till ditt CV.
Vid intervju behöver du visa giltig legitimation, till exempel pass eller nationellt ID-kort. Det går även bra med körkort tillsammans med personbevis (laddas ned via skatteverket). Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
För den här tjänsten förekommer arbetsprov.
Omfattning: Vikariat, heltid, från och med 26-05-12 till och med 26-08-31.
Tillträde: 12 maj eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 260524.
Inför eventuell anställning:
Vid anställning av medarbetare i ledande befattningar, verksamhetskritiska roller eller vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning, kan arbetsgivaren begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter, 0157-43 00 00.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens kommun
(org.nr 212000-0332), https://flen.se/
Sveavägen 17 (visa karta
)
642 36 FLEN Arbetsplats
Flen Kommun Kontakt
Enhetschef
Åsa Dahlström asa.dahlstrom@flen.se 0157 - 43 03 37
