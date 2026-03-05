Bli vår vikarierande undersköterska på Hedens korttidsboende i Flen!
Flens Kommun / Undersköterskejobb / Flen Visa alla undersköterskejobb i Flen
2026-03-05
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flens Kommun i Flen
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi en ansvarstagande undersköterska för ett vikariat till Hedens korttidsboende i Flen.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som undersköterska hos oss utgår du alltid från individens egna resurser och mål. Din roll är att stötta omsorgstagarna i deras dagliga livsföring genom ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt. Utöver den nära omvårdnaden ansvarar du för löpande dokumentation och utför medicinska uppgifter på delegation från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Tillsammans med dina kollegor och andra professioner arbetar du aktivt för att göra de boendes tillvaro så meningsfull och stimulerande som möjligt. En viktig del i ditt uppdrag är kontakt med anhöriga och dokumentation. Som en del av vårt team bidrar du aktivt till en god arbetsmiljö där vi tillsammans skapar en trygg och utvecklande vardag för både boende och personal.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
• Du har en fullföljd undersköterskeutbildning och innehar bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
• Du har de formella förutsättningar som krävs för att kunna ta emot medicinska delegationer (exempelvis för läkemedel och insulin) från legitimerad personal.
• Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och har god kunskap om det specifika bemötande som krävs.
• Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, då arbetet innebär mycket dokumentation och kontakt med både boende, anhöriga och kollegor.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
Det är meriterande för tjänsten om du har flera års erfarenhet av arbete inom demensvård eller korttidsboende.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som är trygg och ansvarstagande med förmågan att se vad som behöver göras och agera därefter. Eftersom vardagen på ett korttidsboende är föränderlig och tempot bitvis är högt, ser vi att du är flexibel och har lätt för att prioritera om när förutsättningarna ändras. Du är en person som trivs i ett växlande tempo och som ser utmaningar som möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är öppen för nya arbetssätt och bidrar med ett positivt förhållningssätt som sprider trygghet till både omsorgstagare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat, och använder därför urvalsfrågor istället för personligt brev. Dina svar på frågorna är en viktig del av vårt urvalsarbete- ta gärna lite extra tid på dig när du besvarar dem.
Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
• Heltid, vikariat till och med 2026-08-31.
• Tillträde: snarast
• Vi tillämpar i vissa fall provanställning.
• Individuell lönesättning.
• Vi behöver din ansökan senast: 260319
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd - eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Personer som anställs för att arbeta med äldre och vuxna personer med funktionsnedsättning i hemmet ska visa upp ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, om arbetsgivaren kräver det
• Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens kommun
(org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/ Arbetsplats
Flens Kommun Kontakt
Enhetschef
Pernilla Björklund pernilla.bjorklund@flen.se 0157-43 12 70 Jobbnummer
9779319