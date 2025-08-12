Bli vår smakinnovatör - utveckla unika drinkar i toppklass!
Carbon KB, Restaurang / Kemiingenjörsjobb / Göteborg Visa alla kemiingenjörsjobb i Göteborg
2025-08-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carbon KB, Restaurang i Göteborg
Vi är en restaurang som kombinerar förstklassig mat, varm gästfrihet och noga utvald dryck. Varje detalj är viktig för oss - från första intrycket till sista smaken.
Nu vill vi ta vår dryckesupplevelse till nästa nivå och söker en kemist eller livsmedelsingenjör som delar vår passion för kvalitet.
I rollen får du arbeta i vår egen utvecklingslabb i stor omfattning, där du utforskar, utvecklar och producerar unika drinkar - både alkoholhaltiga och alkoholfria - som matchar våra rätter och ger våra gäster en oförglömlig upplevelse. Du kommer att experimentera med smaker, tekniker och råvaror för att skapa något helt nytt.
Vi söker dig som är kreativ, noggrann och har erfarenhet eller utbildning inom kemi eller livsmedelsteknik. Har du ett öga för detaljer och ett sinne för smak, kommer du trivas hos oss!
Vi erbjuder:
En arbetsplats med värme, engagemang och höga ambitioner
Stort kreativt utrymme att testa nya idéer
Möjlighet att påverka och forma vår dryckesprofil
Tillgång till en fullt utrustad labbmiljö för experiment och utveckling
Vill du vara med på vår resa och skapa framtidens drycker?
Skicka din ansökan till info@restaurangcarbon.se
redan idag! Varaktighet, arbetstid, etc.
Tisvidare/ heltid Ersättning
Enligt kollektivt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: info@restaurangcarbon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carbon KB, Restaurang
, https://www.restaurangcarbon.se/
Barnhusgatan 2 (visa karta
)
411 02 GÖTEBORG Kontakt
jean Henkel info@restaurangcarbon.se 0739096050 Jobbnummer
9454660