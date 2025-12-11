Bli vår nya utredare med rehabansvar i Flens kommun!
2025-12-11
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi en lösningsfokuserad och kommunikativ utredare med förmåga att bygga starka samarbeten och processer i rehabiliteringsarbetet.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta i en tjänst med delad placering mellan enheten för vuxna och arbetsmarknadsenheten, där din roll innebär ett nära samarbete med båda enheterna samt andra viktiga aktörer i individens väg mot egen försörjning.
I ditt uppdrag ingår att stödja klienter i deras ansökningar om sjukersättning och aktivitetsersättning samt att sammankalla, leda och följa upp SIP-möten. Du ansvarar för att utreda både arbetsförmåga och studieförmåga, samtidigt som du samverkar med exempelvis Region Sörmland och andra myndigheter. En central del av rollen är att äga och driva rehabiliteringsprocessen mot egen försörjning.
Det här är ett unikt tillfälle att arbeta på två arbetsplatser med ett nytt, utvecklingsinriktat arbetssätt. Du får stora möjligheter att påverka, forma och utveckla både metoder och din egen roll. Tjänsten är en särskild visstidsanställning till och med 2026-12-31.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
• Har arbetsterapeut- eller socionomutbildning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Har erfarenhet av att arbeta med hela processen för arbetsförmågebedömningar.
• Har B-körkort.
• Har digital mognad
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT
• Goda kunskaper i relevant lagstiftning, exempelvis: lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
• Utbildning i eller erfarenhet av metoder som stödjer vägen till egen försörjning, såsom Supported Employment eller IPS (Individual Placement and Support).
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som tar ansvar, skapar struktur och trivs med att driva ditt arbete självständigt. Du kommunicerar tydligt och bygger goda samarbeten både internt och externt. Du är också målfokuserad och arbetar lösningsorienterat för att driva processer framåt.
Hos oss möter du människor i varierande och ibland komplexa livssituationer, vilket kräver att du är trygg i dig själv, visar omtanke och respekt i alla möten och kan kombinera stort engagemang med en hållbar arbetsbalans.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter.
På våra arbetsplatser tar vi vårt uppdrag på största allvar - samtidigt som vi värnar om att ha roligt och trivas tillsammans. Hos oss går professionalism hand i hand med humor och värme.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat, och använder därför urvalsfrågor istället för personligt brev. Dina svar på frågorna är en viktig del av vårt urvalsarbete- ta gärna lite extra tid på dig när du besvarar dem.
Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
• Heltid, särskild visstidsanställning till och med 2026-12-31.
• Vi tillämpar i vissa fall provanställning.
• Tillträde: enligt överenskommelse.
• Individuell lönesättning.
• Vi behöver din ansökan senast: 5 januari
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd - eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Ersättning
