Bli vår nya UPS-tekniker/elektriker - spännande uppdrag med resor i tjän...

2025-09-30
Till vår kund Eaton söker vi nu duktiga elektriker som vill utveckla sin karriär som UPS-tekniker. Du kommer främst att få arbeta med kunder i Gävle-området men ca 1-1,5 vecka per månad även ansvara för Eatons kunder i Norrland. Låter det intressant? Läs mer om rollen nedan.
Om Eaton:
På Eaton strävar vi kontinuerligt efter att göra vår värld säkrare, mer hållbar och effektiv inom kraftförvaltning. Vi tror på våra medarbetare och att vi kan uppnå våra mål tillsammans. Vi skapar lösningar som verkligen gör skillnad! Gå med i vårt team och hjälp oss att leverera energieffektiva lösningar med verklig påverkan. Vill du veta mer om oss? Se: https://www.youtube.com/watch?v=m5XdtW34aM8
Vad kommer du att göra?
Som Data Center UPS-tekniker hos Eaton kommer du att leverera förstklassig service för våra installerade produkter och säkerställa högsta kundnöjdhet för både offentliga och privata verksamheter i området mellan Gävle och Västernorrland.
Du kommer främst att arbeta med service, driftsättning och underhåll av Eaton UPS-produkter - allt från mindre 1-fas UPS:er till stora datacenterlösningar upp till 1200kVA. I rollen ingår även att hantera tekniska frågor (via telefon och e-post), samarbeta med kollegor inom service och försäljning (lokalt och internationellt), samt delta i tekniska utbildningar och säkerhetsutbildningar.
Dina ansvarsområden:
Utföra driftsättning, service, reparationer och förebyggande underhåll på Eatons installerade produkter.
Bidra proaktivt i planering och schemaläggning av arbeten.
Aktivt arbeta mot uppsatta mål och KPI:er.
Säkerställa att tidrapportering och tekniska rapporter genomförs efter varje uppdrag.
Vara mentor för nyanställda kollegor.
Delta i obligatoriska utbildningar enligt Eatons policy.
Följa Eatons riktlinjer, processer och etiska kod.
Samarbeta med projektledare i planering och driftsättningsarbeten.
Ge tekniskt stöd till våra viktigaste kunder och delta i kundbesök vid behov.
Bibehålla direktkontakt med affärsenheter i tekniska frågor.
Kvalifikationer
Installationsbakgrund med relevant el-utbildning.
Arbetslivserfarenhet av 1-fas och 3-fas elinstallation eller underhåll (erfarenhet av UPS är meriterande).
God förståelse för elcentraler och kraftdistribution.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort och ingen begränsning i resor med övernattningar.
Kundfokus, proaktivitet och flexibilitet.
Förmåga att samarbeta över kulturer och följa instruktioner.
Vad vi erbjuder dig:
Konkurrenskraftigt lön- och förmånspaket (inkl. sjukvård, gymmedlemskap, mat- och utbildningsbidrag, kollektivavtal, årlig bonus m.m.).
Företagsbil (för både arbete och privat bruk)
Sex veckors semester.
Goda karriärmöjligheter - Vi prioriterar intern befordran när det är möjligt.
Säker och etisk arbetsmiljö.
Utbildning & utveckling - Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare med fortlöpande utbildning genom Eaton University.
Om rekryteringen:
I och med att teamet på Eaton i Gävle arbetar inom ett högsäkerhetsområde hos vår kund, kan det förekomma säkerhetsprövning genom urdrag ur belastningsregistret av dig som kandidat under rekryteringsprocessen.
Vi är engagerade i att erbjuda jämlika anställningsmöjligheter för alla sökande och anställda. Vår rekryteringsprocess använder balanserade urvalskriterier och undviker diskriminering baserat på ålder, kön, etnicitet, funktionshinder, civilstånd, nationellt ursprung, könsidentitet, genetisk information, religion, sexuell läggning eller annan skyddad status enligt lag.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Skpa Gefleborg AB
Arbetsplats

Skillpartner
Kontakt

Arvid Weiss arvid@skillpartner.se 070-767 33 52
9534207