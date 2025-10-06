Bli vår nya undersköterska på Gårdsjöstrand i Flen!
2025-10-06
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi undersköterskor till Gårdsjöstrand, en trevlig nybyggd arbetsplats där vi tillsammans skapar framtidens äldreomsorg med modern välfärdsteknik och nya arbetssätt.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som undersköterska utför du omvårdnadsinsatser utifrån våra brukares individuella behov, exempelvis personlig omvårdnad, kost och fysisk aktivitet med målsättning att uppnå en meningsfull vardag. Du har ett personcentrerat arbetssätt för att ge våra brukare trygghet, självständighet och gemenskap. Du är en viktig del i att utveckla arbetet. Du samverkar nära brukare och anhöriga i att upprätta och uppdatera genomförandeplaner, tar emot delegering från legitimerad personal och utför särskilda hälso- och sjukvårdsinsatser.
Som undersköterska hos oss kommer du att använda välfärdsteknik för att förbättra och underlätta vården. Det kan handla om digitala verktyg för dokumentation, trygghetslarm och tekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Vi använder även Intraphone som planeringsverktyg.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
• Är utbildad undersköterska som innehar yrkestitel utfärdad av socialstyrelsen.
• Kan arbeta enligt delegeringsförfarandet gällande hälso- och sjukvård.
• Har god datavana.
• Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
• Vidareutbildning inom demens, psykiatri och/eller geriatrik.
• Erfarenhet från arbete med välfärdsteknik.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som är flexibel och anpassningsbar, med förmåga att ta initiativ och arbeta självgående. Du bör också vara en skicklig problemlösare och kreativ i ditt tillvägagångssätt. Som samarbetsvillig och ansvarstagande person är du pålitlig och engagerad i ditt arbete, med en passion för att nå resultat. Om du känner igen dig i dessa egenskaper och är redo för en ny utmaning, är du varmt välkommen att söka vår tjänst.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat, och använder därför urvalsfrågor istället för personligt brev. Dina svar på frågorna är en viktig del av vårt urvalsarbete- ta gärna lite extra tid på dig när du besvarar dem.
Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
• Heltid, tillsvidare.
• Vi tillämpar i vissa fall provanställning.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Individuell lönesättning.
• Vi behöver din ansökan senast: 251103.
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap.
Det gör du antingen genom att visa pass, internationellt ID-kort eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd - eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Flens Kommun Kontakt
Enhetschef avdelning äldre
Evelina Carlsson evelina.carlsson@flen.se 0157-430860 Jobbnummer
