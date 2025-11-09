Bli vår nya Teamleader inom försäljning - Deltid
QS Performance AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2025-11-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos QS Performance AB i Västerås
Vill du leda ett säljteam, bygga något från grunden och vara en nyckelspelare i vår expansion - på ett flexibelt schema?
Vi söker en självgående och driven teamleader som vill ta sitt nästa steg inom fältförsäljning. Rollen är deltid med fokus på helger, perfekt för dig som vill kombinera ansvar och frihet.
Vad vi erbjuder:
Provisionsbaserad lön - Du tjänar både på din egen försäljning och får en kickback på teamets prestation.
Milersättning - Vi ser till att du inte går back på resor.
Stöd i rekrytering - Vi hjälper dig att bygga ditt team.
Dagliga möten med säljchef - Du får stöd, coaching och strategier för att driva teamet framåt.
Vem vi söker:
Erfarenhet av fältförsäljning - Du vet vad som krävs för att lyckas.
Körkort
Ledaregenskaper & driv - Du är redo att ta ansvar och bygga något stort!
Meriterande: Egen bil
Låter det som något för dig? Ansök nu och bli en del av vår tillväxtresa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare QS Performance AB
(org.nr 559305-2003), https://www.qsperformance.com
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9595572