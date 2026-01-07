Bli vår nya tandläkare - och framtida delägare!
2026-01-07
Vill du arbeta i ett sammansvetsat team med högt i tak, god stämning och stora möjligheter till utveckling - både kliniskt och som framtida delägare? Då kan Linköpings Tandvårdsteam vara din nästa arbetsplats! Bli en del av Praktikertjänst, som har Sveriges nöjdaste tandvårdspatienter!
Linköpings Tandvårdsteam är en väletablerad allmäntandvårdsklinik med fem behandlingsrum.
Kliniken är nyrenoverad, modern och har en stabil patientstock i alla åldrar. Här arbetar idag 12 engagerade medarbetare i ett varmt och kollegialt arbetsklimat. Vi använder Frenda journalsystem.
Din roll
Du kommer att arbeta självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter som tandläkare. Vi arbetar delegerat för att alla i teamet ska få använda sin fulla kompetens.
Tjänsten inleds med en anställning där du får möjlighet att lära känna kliniken och arbetsgruppen. På sikt finns möjlighet att ta över verksamhetsansvaret och bli delägare i Praktikertjänst. Under din tid som anställd får du stöd av nuvarande tandläkare och delägare att växa som tandläkare och som verksamhetsansvarig.
Framtida delägarskap
Som delägare och verksamhetschef ansvarar du för klinikens drift. Nuvarande verksamhetschef har valt att delegera vissa administrativa uppgifter till en koordinator, såsom personalfrågor, schemaläggning och lokal-/utrustningsansvar.
Vi söker dig som:
- Är legitimerad tandläkare, gärna med några års erfarenhet
- Talar svenska obehindrat
- Trivs med att arbeta delegerat och i team
- Har ambition att på sikt ta över som delägare
Du är en lagspelare som värdesätter samarbete och vill bidra till en positiv arbetsmiljö. Du är kommunikativ, prestigelös och engagerad.
Praktisk information
Start: Hösten 2026
Delägarskap: Möjlighet att ta över verksamhetsansvar inom några år.
Vi berättar gärna mer om vad delägarskap innebär - kontakta oss eller besök vår hemsida!
Intresserad?
Skicka in din ansökan eller hör av dig om du vill veta mer - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
