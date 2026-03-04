Bli vår nya stödassistent till Torsbo korttidsverksamhet i Flens kommun!
2026-03-04
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi stödassistent.
Vi på enheten Torsbo korttidsboende letar efter en modig och
kreativ kollega till vårt härliga team. Vi söker dig som trivs med en varierande arbetsdag där
ingen dag är den andra lik och där kreativiteten får flöda.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som stödassistent på Torsbo är ditt främsta uppdrag att skapa en meningsfull och kreativ
vistelse för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning, baserat på deras individuella
förutsättningar och intressen. Din roll innebär att förbereda, anpassa och tydliggöra olika
aktiviteter för att passa varje individ. Du bidrar till att varje dag skapa en inkluderande och
stimulerande miljö.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
Goda kunskaper i svenska språkets tal och skrift och förmåga att tydligt kommunicera.
God datorvana är nödvändigt för att uppnå våra dokumentationskrav.
Utbildning inom omvårdnad, barn-eller fritidspedagogik,
som lägst på gymnasienivå.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT
Att arbeta med lågaffektivt bemötande i målgruppen barn och ungdomarr.
Utbildning eller praktisk erfarenhet av tydliggörande pedagogik, autism och
utåtagerande beteende.
Erfarenheter av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
Kunskaper inom psykiatri och/eller neuropsykiatri
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas i denna roll tror vi att du är en positiv och nyfiken kraft som vill utveckla vår
verksamhet. Ditt förhållningssätt och förmåga till flexibilitet, lösningsorientering och att tänka
utanför boxen värdesätts högt, varför stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
samt erfarenhet. Du har en god människosyn och delar Flens kommuns värdegrund som
baseras på våra värdeord; stolthet,öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet och ansvar. Vi tror
också att du är en lagspelare samtidigt som du kan ta egna initiativ och arbeta på egen
hand.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Stadshuset i Flen ligger bara ett stenkast från tåg- och busstationen.
REDO ATT SÖKA?
Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
• Heltid, tillsvidare. (37 tim/v)
• Vi tillämpar i vissa fall provanställning.
• Tillträde 1 April eller enligt överenskommelse.
• Individuell lönesättning.
• Vi behöver din ansökan senast: 260322
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap.
Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd - eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens kommun
(org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/ Arbetsplats
Flens Kommun Kontakt
Enhetschef
Susanne Fredberg Persson susanne.fredberg@flen.se 0157-430800 Jobbnummer
9777340