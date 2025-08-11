Bli vår nya stjärnreceptionist på Best Western Time Hotel - Vikariat 80%
2025-08-11
Best Western Plus Time Hotel söker en hotellreceptionist som vill vara med på vår spännande tillväxtresa och bidra till att ta vår verksamhet till nya höjder. Som ett familjeägt hotell med en inbjudande lobbybar, konferenslokaler och ett relaxrum, är detta en chans för dig att jobba på ett 4-stjärnigt hotell och träffa både affärs- och fritidsresenärer från hela världen.
Önskar du arbeta på ett av Stockholms innerstadshotell. Nu har du chansen att göra verklighet av din önskan!
Som receptionist på Time Hotel kommer du att vara en viktig del av vårt team och ha en central roll i att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Du kommer att vara det första ansiktet som våra gäster möter när de kliver in genom dörrarna, och det sista ansiktet de ser när de lämnar oss för att återvända hem.
Vi söker efter en person som är en kreativ problemlösare och som har en passion för att överträffa våra gästers förväntningar. En person som har en vass tunga, glimten i ögat och en personlighet som får folk att känna sig som hemma.
Du är ansvarsfull, flexibel och kan hantera högt tempo samtidigt som du fattar snabba beslut. Du lägger stor vikt på hög servicenivå och kvalitet, och dina personliga egenskaper är en stor konkurrensfördel. Vi vill ha en noggrann, prestigelös och positiv person med hög social kompetens. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift, och du måste vara över 20 år på grund av serveringstillståndet enligt lag i vår bar.

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera allt från in- och utcheckning, hantering av telefonväxel, kassaarbete, rumsbokningar, konferensförfrågningar, mejlkorrespondens och turistinformation. Du kommer också att ha ansvar för försäljning och service i baren samt se till att det är rent och snyggt i lobbyn. Vi arbetar med Hotellsystemet MEWS, har du erfarenhet av systemet är det meriterande.
Du arbetar i en miljö där passion och serviceanda står högt på agendan, och där varje dag är en ny utmaning.
För att bli vår receptionist är de meriterande att du har:
Tidigare erfarenhet av att arbeta som hotellreceptionist.
Erfarenhet av hotellsystemet MEWS
En personlighet som får folk att känna sig som hemma.
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift.
En vass tunga, glimten i ögat och en förmåga att lösa problem.
Social kompetens och prestigelöshet.
Fyllt 20 år på grund av alkoholtillståndet för vår bar.
Anställningen är ett vikariat på 80%-100% då en av våra anställda ansökt tjänstledighet pga. studier. Belagd arbetstid på vardagar morgon, kväll samt helg.
Vi värdesätter dig som individ och dina personliga egenskaper, och vi vill att du ska vara med oss på vår resa mot att bli det bästa hotellet i Stockholm. Så om du är redo att bli en del av ett fantastiskt team och vill ha en karriär inom hotellbranschen, ansök nu och ta första steget mot en spännande framtid!
Har du vad som krävs för att bli en del av vårt team på Time Hotel? Skicka in din ansökan omgående då rekrytering för tjänsten sker löpande och annonsen kommer att plockas bort när tjänsten är tillsatt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: magdalena.sundin@timehotel.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellreceptionist - Heltid".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Hotel Hagagatan AB
Vanadisvägen 12
113 46 STOCKHOLM

Arbetsplats
Best Western Time Hotel

Jobbnummer
