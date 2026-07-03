"Bli vår nya speciallärare på Malmaskolan i Flens kommun!" alternativt "
Flens Kommun / Speciallärarjobb / Flen Visa alla speciallärarjobb i Flen
2026-07-03
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VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen – Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar – ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi två speciallärare till Malmaskolan F-9 och Bettna skola
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som lärare hos oss blir du en viktig del i ett arbetslag på Malmaskolan, där vi gemensamt strävar efter att driva och utveckla skolan. Du kommer att vara med och forma en lärandemiljö och meningsfull fritid där varje elev ges möjlighet att nå sina mål.
Vi söker legitimerade speciallärare med god pedagogisk och didaktisk förmåga. Vi söker dig som vill arbeta utifrån våra ledord och som kan anpassa undervisningen utifrån elevens behov som utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vi önskar att du har antingen kompetenser inom läs- och skrivinlärning alternativt speciallärare inom matematik. Vi har behov av speciallärare som kan planera och genomföra undervisning med elever som har behov av särskilt stöd på både grupp- och individuell nivå.
Du kommer att arbeta med elever från åk F-9 tillsammans med vårt speciallärarteam som består av speciallärare och specialpedagog. Tillsammans med övrig skolpersonal deltar du aktivt i skolans utvecklingsarbete och du förväntas arbeta kollegialt tillsammans med dina kollegor.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
har kunskaper av ett språkutvecklande arbetssätt.
har erfarenhet och kunskap om undervisning av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
har ett salutogent förhållningssätt.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT
Förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Förmåga att anpassa undervinsingen utifrån elevens behov och förutsättningar
Har tidigare erfarenhet av att undervisa elever med extraordinära behov av särskilt stöd.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker legitimerad speciallärare med god pedagogisk och didaktisk förmåga. Tjänsten tillsätts snarast. Rekryteringsprocessen påbörjas och sker löpande. Anställning kan vara aktuell innan ansökningstiden gått ut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd – och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Stadshuset i Flen ligger bara ett stenkast från tåg- och busstationen.
REDO ATT SÖKA?
Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
Heltid, tillsvidare.
Vi tillämpar i vissa fall provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.
(Lönespann: Lag från och med juni 2026).
Vi behöver din ansökan senast:
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd – eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd – eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens Kommun
(org.nr 212000-0332), https://flen.se/
642 61 MALMKÖPING Arbetsplats
Flen Kommun Jobbnummer
9992495