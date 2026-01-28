Bli vår nya sommarvikarie till hemtjänsten i Flens kommun!
2026-01-28
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker avdelningen äldre sommarvikarier till kommunens hemtjänstområden. Här får du en möjlighet att göra skillnad i människors vardag, arbeta självständigt i samarbete med kollegor och bidra med trygghet och stöd till våra äldre!
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag, kväll och helg. Vi söker även sommarvikarier till nattpatrullen, där arbetspassen är förlagda till natt, även under helger.
Som sommarvikarie ger du stöd och omsorg till brukare i deras hem, till exempel hjälp med personlig hygien, städning, social samvaro samt måltider och inköp. Du utför dina arbetsuppgifter på ett professionellt och förtroendeingivande sätt och arbetar utifrån brukarnas beslutade genomförandeplaner. I rollen samarbetar du med kollegor och andra yrkesgrupper för att ge brukarna bästa möjliga stöd.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
• Har B-körkort.
• Är minst 18 år gammal.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
• Erfarenhet av social dokumentation, till exempel journalföring och avvikelserapportering.
• Erfarenhet av att arbeta i dokumentationssystem.
• Erfarenhet från arbete inom vård och omsorg.
• Erfarenhet av läkemedelsdelegering
• Gymnasieutbildning.
• Att du kan cykla.
• Utbildning till undersköterska samt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som är flexibel, kommunikativ och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, är självgående och har förmåga att prioritera och driva ditt arbete framåt med fokus på resultat. Samtidigt är du lösningsorienterad och trivs med att samarbeta med andra. Du är engagerad i ditt uppdrag och bidrar med positiv energi, ansvar och ett professionellt förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Intervjuerna för sommarvikariaten sker i form av gruppintervjuer, där du får möjlighet att träffa arbetsgivaren och få mer information om de olika verksamheterna. Arbetsprover kan komma att bli aktuellt. Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
• Månadsanställning alternativt timanställning
• Sommarvikariaten sträcker sig mellan 2026-06-01 till och med 2026-08-31. Du kan komma att erbjudas hela, eller delar av perioden.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Individuell lönesättning.
• Antal tjänster: 30
• Vi behöver din ansökan senast: 260301
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd - eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
Kontaktuppgifter till de olika verksamheterna
• Hemtjänst Hälleforsnäs och grupp 3 Flen
Enhetschef Martin Widholm tel: 0157-43 15 73.
• Hemtjänst Flen Grupp 1+2
Enhetschef Andreas Frankler tel: 0157-43 07 00.
• Hemtjänst Malmköping och Nattpatrull
Enhetschef Erik Axelsson tel: 0157-43 12 85.
• Hemtjänst Sparreholm och Bettna:
Tillförordnad enhetschef Jessica Jernqvist tel: 0157-43 07 14
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Ersättning
