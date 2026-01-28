Bli vår nya sommarvikarie till äldreboenden i Flens kommun!
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker avdelningen äldre sommarvikarier till kommunens korttids- och särskilda boenden. Hos oss får du ett omväxlande och betydelsefullt arbete där din insats märks varje dag!
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som sommarvikarie på särskilt boende eller korttidsboende hjälper du de boende i deras vardag. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära stöd med personlig hygien, måltider, städning, social samvaro och aktiviteter. Du arbetar utifrån tydliga genomförandeplaner och utför medicinska insatser via delegation. Det betyder att en sjuksköterska ger dig mandat och instruktioner för att hantera exempelvis medicinering, så att rätt person får rätt hjälp vid rätt tillfälle. I rollen samarbetar du med kollegor och andra yrkesgrupper för att skapa en trygg, stimulerande och meningsfull vardag för de du är till för. Alla boenden ligger i tätorten Flen.
Arbetstiderna varierar och omfattar dag, kväll, natt och helg.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
• Har god datorvana och har arbetat med digitala verktyg
• Är minst 18 år gammal.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
• Mer än 1 års erfarenhet av arbete inom omvårdnadsarbete.
• Undersköterskeutbildning, vårdbiträdesutbildning eller liknande.
• Erfarenhet av liknande arbete som arbetsgivaren bedömer som relevant.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är kommunikativ, flexibel och strukturerad, med förmåga att lyssna och ta ansvar i ditt arbete. Du är samarbetsvillig men kan också arbeta självgående, engagerad och lösningsorienterad. Du ser möjligheter där andra ser utmaningar, tycker om att arbeta med människor och drivs av att hitta praktiska lösningar på problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Intervjuerna för sommarvikariaten sker i form av gruppintervjuer, där du får möjlighet att träffa arbetsgivaren och få mer information om de olika verksamheterna. Arbetsprover kan komma att bli aktuellt. Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
• Månadsanställning alternativt timanställning
• Sommarvikariaten sträcker sig mellan 2026-06-08 till och med 2026-08-23.
Du kan komma att erbjudas hela, eller delar av perioden.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Individuell lönesättning.
• Antal tjänster: 20
• Vi behöver din ansökan senast: 260301
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd - eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
Kontaktuppgifter till de olika verksamheterna
• Solvikens särskilda boende
Enhetschef Sofia Larsson tel: 0157-43 07 50.
• Drejskivans särskilda boende:
Enhetschef Teres Svensson tel: 0157-43 07 20.
• Gårdsjöstrands särskilda boende:
Enhetschef Evelina Carlsson tel: 0157-43 11 40 och Åsa Dahlström tel: 0157-43 03 37.
• Slottsängens särskilda boende
Enhetschef Inger Kvarnström, tel: 0157-43 07 40.
• Hedens korttidsboende
Enhetschef Pernilla Björklund, tel: 0157-43 12 70.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
