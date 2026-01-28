Bli vår nya sommarvikarie inom funktionsnedsättningsområdet i Flens kommun!
Flens Kommun / Vårdarjobb / Flen Visa alla vårdarjobb i Flen
2026-01-28
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flens Kommun i Flen
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker funktionsnedsättningsområdet inom socialförvaltningen sommarvikarier. Du som börjar hos oss kan komma att arbeta inom personlig assistans, boendestöd eller i verksamheter som gruppbostad och servicebostad.
DET HÄR BLIR DINA RBETSUPPGIFTER
Som sommarvikarie ger du stöd och omsorg till personer som behöver hjälp i sin vardag på grund av en intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska svårigheter (NPF) och/eller utmanande beteenden. Det kan till exempel handla om att ge stöd i hemmet, följa med på aktiviteter, hjälpa till med rutiner och skapa trygghet och struktur i vardagen.
Arbetet kan också innebära personlig omvårdnad och socialt stöd. Dokumentation är en viktig del av det dagliga arbetet, där du löpande antecknar händelser av vikt. Vissa personer behöver extra tydlighet i vardagen eller stöd i sin kommunikation, och du får vägledning av erfarna kollegor i hur stödet ska ges.
Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag, kväll, natt och helg.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
• Har B-körkort.
• Är minst 18 år gammal.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
• Undersköterskeutbildning, barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande
• Kunskap om AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation).
• Erfarenhet av att arbeta med människor som är i behov av stöd och omsorg.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som är flexibel, kommunikativ och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, är självgående och har förmåga att prioritera och driva ditt arbete framåt med fokus på resultat. Samtidigt är du lösningsorienterad och trivs med att samarbeta med andra. Du är engagerad i ditt uppdrag och bidrar med energi, ansvar och ett professionellt förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Intervjuerna för sommarvikariaten sker i form av gruppintervjuer, där du får möjlighet att träffa arbetsgivaren och få mer information om de olika verksamheterna. Arbetsprover kan komma att bli aktuellt. Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
• Månadsanställning alternativt timanställning.
• Sommarvikariaten sträcker sig mellan 2026-06-01 till och med 2026-08-31. Du kan komma att erbjudas hela, eller delar av perioden.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Individuell lönesättning.
• Antal tjänster: 20
• Vi behöver din ansökan senast: 260301.
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd - eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
Kontaktuppgifter till de olika verksamheterna
• Socialpsykiatri och servicebostäder
Enhetschef Anna Wigzell Karlström tel: 0157-43 07 70.
• Personlig assistans och gruppbostäder
Enhetschef Maria Cedergren tel: 0157-43 07 60.
• Gruppbostäder, korttidsboende
Enhetschef Susanne Fredberg Persson tel: 0157-43 07 80.
• Gruppbostäder, personlig assistans
Enhetschef Jim Merkelin tel: 0157-43 07 61.
• Samordnare funktionsnedsättningsområdet
Jenny Ahlström tel: 0157-43 08 19.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens kommun
(org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/ Arbetsplats
Flens Kommun Jobbnummer
9709452