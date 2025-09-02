Bli vår nya sjuksköterska på vård- och omsorgsboende i Centrum
2025-09-02
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vill du arbeta som sjuksköterska inom vård- och omsorgsboende och vara med och göra skillnad för de som behöver dig allra mest? Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor till stadsområde Centrum. Från och med hösten 2025 kommer sjuksköterskorna som har placering på vård- och omsorgsboendena Landala, Fridkulla och Fredriksdal att samlokaliseras och utgå från nyrenoverade lokaler på Gårdavägen.
Vi erbjuder en trivsam och trygg boendemiljö där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett meningsfullt och värdigt liv, med goda måltider, aktiviteter och kulturinslag som en naturlig del av vardagen. Hos oss blir du en del av ett erfaret och engagerat team där samarbete, medskapande och helhetsansvar genomsyrar arbetet varje dag.
Som patientansvarig sjuksköterska har du placering på ett av våra vård- och omsorgsboenden i Centrum. Du får ett varierat, stimulerande och flexibelt arbete där du har ett stort eget ansvar. Du utför medicinska bedömningar utifrån patienternas aktuella hälsotillstånd och ansvarar för att följa upp behandlings- och omvårdnadsinsatser. Patienternas behov varierar, från förebyggande insatser till avancerad sjukvård. En viktig del av ditt uppdrag är att bygga långsiktiga relationer, vilket ger dig möjlighet att följa patienternas utveckling över tid och skapa en vård som utgår från deras behov och önskemål. I rollen ingår även att handleda omvårdnadspersonal, arbeta med delegering samt säkerställa dokumentation och informationsöverföring. Tillsammans med kollegor från olika professioner skapar ni en trygg och jämlik vård där patientens bästa alltid står i fokus.
Hos oss arbetar du i dagsläget främst dagtid, var fjärde helg samt cirka en kväll i veckan. Vi värnar om din arbetsmiljö och vill att du ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi tror att du som mår bra på jobbet också skapar de bästa förutsättningarna för våra patienter att få en trygg och meningsfull vård. För dig som nyanställd erbjuder vi en gedigen introduktion och ett nära ledarskap som ger stöd i din nya roll. Välkommen till ett engagerat team där vi tillsammans bidrar till att skapa världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterska och gärna inom kommunal hälso-och sjukvård. Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.
I tjänsten kommer du att arbeta självständigt till stor del, samtidigt som du ingår i team med andra professioner som är viktiga för patienten. Vi ser därför att det är viktigt att du kan samarbeta med dina kollegor för att kunna ge våra patienter bästa tänkbara vård. För oss är det också viktigt att du är en ansvarsfull medarbetare som förstår vikten av ditt arbete och hur det påverkar andra. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och använder din tid effektivt. En viktig del i ditt uppdrag är mötet med patienten och dess närstående. Du har ett gott bemötande där du visar respekt, hänsyn och empati.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
