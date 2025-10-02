Bli vår nya servicekoordinator hos John Deere i Delsbo
2025-10-02
John Deere är den marknadsledande skogsmaskintillverkaren i världen. Vi har verksamhet i ett stort antal länder med tillverkning av skogsmaskiner i Finland och USA. John Deere Forestry AB är det svenska återförsäljningsbolaget för skogsmaskiner, med huvudkontor i Märsta, med ett stort antal verkstäder runt om i landet. I Märsta finns också huvudlagret för reservdelar till de europatillverkade maskinmodellerna
Tycker du om att planera, samordna och ge bra service i kontakten med människor? Har du dessutom ett tekniskt intresse och drivs av att hitta smarta lösningar i vardagen? Då kan du vara den vi söker som servicekoordinator till John Deere Forestry i Delsbo!
Varför välja oss?
Hos John Deere Forestry får du en central roll där teknik, kundkontakt och planering möts. Ditt arbete är avgörande för att våra kunder ska få snabb och professionell service. Samtidigt blir du en del av en internationell organisation som ständigt utvecklar marknadens mest innovativa skogsmaskiner - här finns goda möjligheter att växa tillsammans med oss.
Din roll
Som servicekoordinator är du navet i vår verksamhet och ser till att vardagen fungerar - både i verkstaden och ute i fält. Du planerar och leder arbetet för våra mekaniker och fungerar som en viktig länk mellan kund, verkstad och service.
Som servicekoordinator arbetar du bland annat med:
* Ta emot och hjälpa kunder via telefon och på plats i verkstaden
* Planera och följa upp beläggning i verkstad och fält
* Hantera arbetsorder i affärssystemet IFS
* Sköta garantihantering och administrativa uppgifter kopplade till serviceuppdrag
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och ett teknikintresse - gärna med erfarenhet från skogsmaskiner eller liknande bransch. Du har god datorvana och behärskar engelska i både tal och skrift
Som person är du strukturerad och tydlig i din kommunikation, både med kunder och kollegor. Du trivs med att ha överblick och får energi av att planera, samordna och lösa problem - alltid med kunden i fokus.
Vad vi erbjuder dig
* Ett spännande jobb i en global och framåtsträvande organisation
* Möjlighet att växa i din roll och utvecklas tillsammans med oss
* En arbetsplats där vi värdesätter mångfald, delaktighet och laganda
Låter det här som ditt nästa steg? Tveka inte - skicka in din ansökan senast 30:e oktober och bli en del av John Deere Forestry!
I denna rekrytering samarbetar John Deere med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mats Andersson, 070-854 30 42 eller via mail, mats.andersson@jeffersonwells.se
