Bli vår nya receptionist på AniCura Strängnäs Djurklinik!
AniCura Sweden AB / Receptionistjobb / Strängnäs Visa alla receptionistjobb i Strängnäs
2026-07-07
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Vill du vara den första personen våra kunder och patienter möter – och samtidigt spela en avgörande roll i att skapa en trygg och välkomnande upplevelse? Nu söker vi en engagerad, varm och serviceinriktad receptionist som vill bli spindeln i nätet på AniCura Strängnäs Djurklinik.
Hos oss står djuren, deras ägare och lagandan alltid i centrum. Vi är en välutrustad och modern djurklinik med hög kompetens, stort engagemang och en familjär atmosfär. Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.
AniCura Strängnäs Djurklinik
Vi är en väletablerad klinik med cirka 12 engagerade och kompetenta medarbetare som tillsammans skapar en arbetsplats präglad av gemenskap, arbetsglädje och omtanke. Vi erbjuder kvalificerad djursjukvård inom kirurgi, medicinska utredningar, tandvård, förebyggande hälsovård och akut omhändertagande.
Hos oss arbetar idag ett härligt team bestående av veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare som alla delar samma passion – att ge våra patienter den bästa möjliga vården och våra kunder ett professionellt och varmt bemötande.
Som en del av AniCura får du dessutom tillgång till ett stort internationellt nätverk med möjlighet till kunskapsutbyte, kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
Om rollen
Som receptionist är du klinikens ansikte utåt och en central del av vår verksamhet. Du möter våra kunder och patienter med värme, professionalism och engagemang, samtidigt som du säkerställer att det dagliga flödet på kliniken fungerar smidigt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Kundmottagning och service i receptionen.
Bokning och administration av patientbesök.
Hantering av telefonsamtal och e-post.
Administrativa uppgifter kopplade till patientflödet.
Samarbete med veterinärer och djurvårdspersonal för att skapa bästa möjliga upplevelse för våra patienter och deras ägare.
Rollen är varierande, social och passar dig som trivs med att ha många kontaktytor och uppskattar ett högt tempo.
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för service, har ett genuint intresse för djur och tycker om att arbeta tillsammans med andra.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete på djurklinik eller djursjukhus och därmed förståelse för verksamhetens flöden.
Erfarenhet av service och kundbemötande.
God datorvana och gärna erfarenhet av journalsystemet PVC.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning inom djursjukvård, exempelvis som djurvårdare.
Som person är du:
Positiv och engagerad.
Serviceinriktad och empatisk.
Strukturerad och lösningsorienterad.
Flexibel och trivs i ett varierat arbetstempo.
En lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö och stark teamkänsla.
Därför ska du välja AniCura
Sedan 2018 är AniCura en del av Mars Veterinary Health – ett globalt nätverk med över 3 000 kliniker och djursjukhus världen över. Tillsammans vårdar vi mer än 35 miljoner husdjur varje år och förenas av vårt gemensamma syfte: A BETTER WORLD FOR PETS.
Att vara en del av AniCura innebär att du får möjlighet att kombinera det småskaliga och familjära med styrkan i ett internationellt nätverk. Vi satsar på våra medarbetare genom kontinuerlig kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och goda karriärmöjligheter.
Vi erbjuder dessutom:
Kollektivavtal.
Tjänstepension och försäkringar.
Friskvårdsbidrag.
Kompetensutveckling och utbildningar.
En arbetsplats med hög trivsel, stark gemenskap och stort engagemang.
Vill du bli en del av vårt team?
Vi ser fram emot att höra mer om dig och vad du kan bidra med till vår verksamhet. Har du frågor om tjänsten eller dina utvecklingsmöjligheter hos oss är du varmt välkommen att kontakta:
Annie Uddner, Sköterskechef E-postadress: annie.uddner@anicura.se
Eva Quist, Klinikchef E-postadress: eva.quist@anicura.se
Emma Idman, Talent Acquisition Partner E-postadress: emma.idma@anicura.se
Varmt välkommen med din ansökan – vi hoppas att du vill bli en del av AniCura Strängnäs Djurklinik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025399-2090612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Annebergsvägen 4 (visa karta
)
645 41 STRÄNGNÄS Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
9995800