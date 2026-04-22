Bli vår nya operativa arbetsledare på Matbruket i Flen!
Flens Kommun / Kockjobb / Flen Visa alla kockjobb i Flen
2026-04-22
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flens Kommun i Flen
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi en operativ arbetsledare till Matbruket.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som operativ arbetsledare på Matruket ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i köket på ett effektivt och strukturerat sätt. Din roll är central för att säkerställa hög kvalitet, god service och livsmedelssäkerhet i alla delar av verksamheten. Du driver aktivt förbättringsarbete med fokus på att minska matsvinn och öka hållbarheten, samtidigt som du bidrar till utvecklingen av menyer och måltider som möter både näringsbehov och gästers förväntningar.
I din roll ingår även att vara delaktig i det praktiska arbetet i storköket och att behärska samtliga förekommande sysslor, från matlagning och servering till rengöring och underhåll. Du är en nyckelperson som ser till att verksamheten fungerar smidigt och att både medarbetare och gäster trivs.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
Har gymnasieutbildning som kock eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete i restaurangkök, storkök, tillagningskök eller produktionskök.
Har goda kunskaper i att jobba i digital system.
Har god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
Erfarenhet av att laga dietkost och mat för äldre.
Erfarenhet kallmatsprocesser (cook & chill) och produktion av kylda matlådor.
Erfarenhet av att leda personal, gärna med en ledarskapsutbildning eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av att arbeta i kostdatasystem.
B-körkort.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som har ett genuint intresse för mat och måltider. Du är hantverksskicklig, serviceinriktad och gillar att arbeta tillsammans med andra. Kreativitet, ansvarstagande och god initiativförmåga är egenskaper som hjälper dig i arbetet.
Du är strukturerad och har förmågan att se helheten i verksamheten. Det är viktigt att du kan leda arbetsgruppen mot gemensamma mål, planera både kortsiktigt och långsiktigt samt vara lösningsorienterad. Du känner dig trygg i det vardagliga arbetet men är också bekväm med att arbeta i förändring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat och läser inte personliga brev. Ansök genom att bifoga ditt CV, eventuell intyg och besvara urvalsfrågorna. Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt i dina svar på frågorna, då dessa ligger till grund för vår bedömning. Var noga med att svara utförligt och undvik att hänvisa till ditt CV.
Vid intervju behöver du visa giltig legitimation, till exempel pass eller nationellt ID-kort. Det går även bra med körkort tillsammans med personbevis (laddas ned via skatteverket). Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet.
Omfattning: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Inför eventuell anställning:
Vid anställning av medarbetare i ledande befattningar, verksamhetskritiska roller eller vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning, kan arbetsgivaren begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter, 0157-43 00 00.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen!
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124302". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flens kommun
(org.nr 212000-0332), https://flen.se/
648 31 HÄLLEFORSNÄS Arbetsplats
Flen Kommun Kontakt
Per Kålbäck per.kalback@flen.se Jobbnummer
9869185