Bli vår nya lärare i åk 5 på Sandvalla skola!
2025-09-08
Bygg grunden för livslångt lärande- bli vår nya lärare i åk 5 på Sandvalla skola!
Vill du vara en del av en skola där gemenskap, utveckling och trygghet är i fokus?
På Sandvalla skola arbetar vi med en tydlig vision:"På Sandvalla skola är vi alla förebilder - tillsammans växer vi, tar ansvar och strävar alltid mot nästa steg.
" Vi vill skapa en trygg och inkluderande miljö där varje individ får möjlighet att växa och nå sin fulla potential, både akademiskt och socialt. Hos oss möter du en varm och engagerad arbetsplats där elevernas nyfikenhet och lärande står i centrum och där vi som pedagoger är förebilder för varandra och våra elever. Just nu söker vi en legitimerad lärare för åk 4-6 som vill göra skillnad varje dag i klassrummet.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 100%
Du kommer att undervisa i en årskurs 5 med fokus på svenska och samhällsorienterande ämnen. Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor i arbetslaget och stort utrymme för pedagogisk kreativitet och inflytande.Arbetsuppgifter
- Planera, genomföra och följa upp undervisningen enligt läroplanen.
- Skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att växa.
- Arbeta språk- och kunskapsutvecklande med fokus på relationsskapande pedagogik.
- Ha ett mentorskap för elever i din klass med ansvar för att följa deras kunskapsmässiga och sociala utveckling, i nära dialog med vårdnadshavare.
- Samverka med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsoteam för att stötta elevernas utveckling.
- Att vara en aktiv del av det kollegiala lärandet och skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Vi söker dig som:
- Är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6.
- Har ett inkluderande, positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
- Brinner för undervisning och vill bidra till en trygg start i skolgången för våra elever.
- Är trygg i din ledarroll, tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta.
- Vill arbeta i ett team där vi delar idéer, stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi erbjuder:
- En arbetsplats med stark gemenskap och stöttande kollegor.
- En trygg och kreativ miljö där du får möjlighet att påverka och utvecklas.
- Tydliga strukturer och ledning med fokus på hållbar arbetsmiljö.
- Kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll.
- Ett härligt elevunderlag - glada, nyfikna och lärande barn!
Välkommen till Sandvalla skola - där vi tillsammans skapar framtidens förebilder!Så ansöker du
Skicka in ditt CV och personliga brev. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Har du frågor? Kontakta:
Rektor Marie Barton - 073-2742078, mari.barton@hudiksvall.se
Bitr. rektor Helena Niklasson - 072-2320917, helena.niklasson@hudiksvall.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
