Bli vår nya kollega på enheten för Barn och unga
2026-01-30
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vi söker en ny kollega! Är det du?
Kungälv växer och vi är i en spännande omställning i och med den nya socialtjänstlagen.
Nu öppnas möjligheten för dig att bli en av oss och vara en del i vår utveckling av det myndighetsutövande arbetet med barn, ungdomar och deras familjer.
Sektor Trygghet och stöd är indelat i fyra verksamhetsområden varav ett verksamhetsområde är individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi har en organisation utifrån en första och andra linjens socialtjänst. Enheten för Barn och unga består av sexton utredande socialsekreterare, tre 1:e socialsekreterare, socialadministratör och enhetschef. Vi utvecklar vårat arbete utifrån Signs of Safety, Förälder på avstånd och MPV i tät samverkan med våra nära enheter inom IFO samt för att ge tidiga och tillräckliga insatser utifrån stödbehov. På enheten förbereder vi för att arbeta i en förenklad modell av 3-fas, för förutsägbarhet i flödet av ärenden, men också i syfte att kunna vara dem som träffar barn och föräldrar redan i ett första möte på socialtjänsten när det finns ett tydligt behov av utredning för stöd och insats.
Som utredande socialsekreterare på enheten för Barn och unga blir du del av en engagerad grupp med mycket god teamkänsla, där vi trivs och månar om varandra. Våra arbetsledare bidrar med trygghet och stabilitet utifrån deras långa erfarenhet av arbete med barn och unga samt inom Kungälvs kommun. De ger ett gott stöd i det dagliga arbetet och har en hög grad av tillgänglighet.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt, utvecklande och varierande arbete på en trevlig arbetsplats med stort fokus på att bibehålla ett lättsamt, respektfullt och trivsamt klimat på vår arbetsplats. Vi har ett öppet kontorslandskap vilket möjliggör ett öppet klimat och nära samarbete både inom och mellan enheterna. Vi samverkar nära vår mottagande enhet, 2:a linjens familjebehandlare och placeringsstöd, men också med 1:a linjen som har ett tydligt främjande och förebyggande uppdrag. Vi tillämpar arbete på distans med 1-2 dagar i veckan och möjlighet att i hög grad kunna strukturera sin egna arbetsvecka.
Du får metodstöd, både enskilt och tillsammans med gruppen, samt extern processhandledning. Du får som anställd friskvårdbidrag. Kompetensutveckling uppmuntras genom exempelvis Yrkesresan och utbildning i Våld i nära relation.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på enheten utreder du barn, ungdomar mellan 0-18 år och deras familjers behov av insatser för stöd och skydd samt följer upp beviljade insatser enligt SoL, LVU och LBSB. I tjänsten kan det förekomma resor med övernattning samt att kunna gå in i situationer där det finns behov av omedelbara insatser. I rollen som utredande socialsekreterare ingår även att samverka med andra myndigheter och aktörer, både inom och utom den egna organisationen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, då det är ett krav för tjänsten som innefattar myndighetsutövning gällande barn och unga. Vi vill att du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och att du ser det som självklart att barn ska vara delaktiga utifrån deras förutsättningar, ålder och mognad.
Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, är flexibel, nyfiken och mån om ett respektfullt bemötande. Du är också mån om att bidra till att upprätthålla en god arbetsmiljö i en verksamhet där kollegialt stöd och kommunikation är av vikt. Du är strukturerad och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du behöver både kunna samverka och jobba självständigt. Vi ser det som självklart att du är ansvarstagande och tycker kvalitet är av hög vikt för att tillse rättssäkerheten i det arbete du gör.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du har erfarenhet från myndighetsutövning inom området barn och unga.
Meriterande är erfarenhet av BBIC, Signs of Safety och Treserva.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
