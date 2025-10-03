Bli vår nya gruppledare till HSL-verksamheten i Flens kommun!
2025-10-03
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi gruppledare till HSL-verksamheten, vilket är en relativt ny tjänst i vår verksamhet.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Hälso- och sjukvårdsområdet står inför en spännande förändringsresa och vi söker dig som vill vara med och leda verksamheten strategiskt in i framtiden tillsammans med enhetschef och kollegor.
Som gruppledare blir du en viktig länk i vår verksamhet där du arbetar nära enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt både legitimerad och övrig personal. Du driver bland annat utveckling med fokus på kvalitet och patientsäkerhet, delaktig i mottagande och introduktion av nya medarbetare, stöttar i utredningar av exempelvis avvikelser och håller i utbildningar för både legitimerad- och omvårdnadspersonal.
Hos oss får du påverka, göra skillnad och skapa en arbetsdag som ger energi - och ditt nya team ser fram emot att välkomna dig för att tillsammans forma en trygg och kvalitativ vård.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU
• Är legitimerad sjuksköterska med längre erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård.
• Att du har arbetat med och tycker om att driva utvecklingsarbete.
• Du ska ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.
• B-körkort.
• God datavana.
• Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT
• Att du är distriktssköterska eller specialiserad inom äldrevård.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som är flexibel och drivande, med en förmåga att anpassa dig till nya situationer och utmaningar. Du har en god pedagogisk förmåga, vilket innebär att du kan förmedla komplex information på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Dessutom är du en strukturerad person som kan analysera information och dra slutsatser på ett logiskt sätt. En omvärldsorienterad inställning är också viktigt för oss. Genom din kombination av flexibilitet, driv och analytiska förmåga kommer du att vara en tillgång för vår organisation och bidra till att vi når våra mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplater har dessutom goda pendlingsmöjligheter.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat, och använder därför urvalsfrågor istället för personligt brev. Dina svar på frågorna är en viktig del av vårt urvalsarbete- ta gärna lite extra tid på dig när du besvarar dem.
Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
• Heltid, tillsvidare.
• Vi tillämpar i vissa fall provanställning.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Individuell lönesättning.
• Vi behöver din ansökan senast: 251024.
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap.
Det gör du antingen genom att visa pass, internationellt ID-kort eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd - eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Ersättning
Flens kommun tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Arbetsgivare Flens kommun
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flens Kommun
Enhetschef avdelning äldre
Mari Rydberg mari.rydberg@flen.se 0157-430820
9538724