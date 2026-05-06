Bli vår nya chef för projektavdelningen inom Underhåll och Montage
Vi söker nu en erfaren och affärsdriven ledare som vill ta ett helhetsansvar för vår projektverksamhet inom Enerco Mechpart Underhåll och Montage AB. Rollen har ett tydligt uppdrag: att vidareutveckla vår befintliga projektverksamhet och affärer i Mellansverige samt bygga upp och etablera en stark projektverksamhet i Norra Sverige.
Du blir en nyckelperson i organisationen med stort mandat att utveckla affären, stärka våra arbetssätt och bygga en skalbar och långsiktigt lönsam projektorganisation.
Rollen ingår i affärsområdets ledningsgrupp och rapporterar direkt till Affärsområdeschefen.
Om rollen
Som ansvarig för projektverksamheten ansvarar du för både operativ leverans och strategisk utveckling. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, affär och resultat inom projektavdelningen och är en aktiv del i affärsområdets strategiska arbete.
Rollen innebär bland annat att du:
Leder, utvecklar och engagerar den befintliga projektorganisationen.
Utvecklar och breddar affärer, samt stärker kundrelationer i Mellansverige.
Bygger upp projektverksamhet i Norra Sverige - från marknadsnärvaro och kunddialog till bemanning, struktur och leverans.
Säkerställer en strukturerad och effektiv projektstyrning enligt våra projektmodeller.
Ansvarar för kalkylering, kostnadsbedömningar och offerter.
Stöttar säljorganisationen med teknisk och kommersiell kompetens.
Driver förbättringsarbete inom processer, metoder och arbetssätt.
Har en nära dialog med kunder, leverantörer och interna funktioner.
Rollen innebär resor och ett nära samarbete med både kunder och kollegor i olika delar av landet
Kvalifikationer Vi söker dig som har en utbildning inom teknik, industriell produktion/konstruktion, industriell ekonomi eller motsvarande relevant utbildning. Du behöver ha erfarenhet från tungindustrin och montage eller av likvärdiga områden.
Du har en god kännedom om projektledningsmetoder och verktyg. Du har goda kunskaper inom kalkylering, offerering och kommersiella bedömningar. Slutligen ser vi att du har en stark ledarskapsförmåga och drivs av att utveckla och motivera ett team mot gemensamma mål.
B-körkort och goda kunskaper i Office-paket är en förutsättning för denna roll.Publiceringsdatum2026-05-06Dina personliga egenskaper
Som person tror vi att du är noggrann, strukturerad och har en stark planeringsförmåga. Du trivs av att arbeta i en miljö där mycket händer samtidigt och du klarar av att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Vi ser också att du är en person som drivs av att förbättra arbetssätt och processer samt har en stark kommunikativa förmåga och en vana av att samarbeta med olika intressenter. Slutligen behöver du trivas med att både ha en operativ och en strategisk påverkan i projekt och vara en god ledare till ditt team.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Magnus Hammarlund - magnus.hammarlund@enerco.se
Har du frågor om vår rekryteringsprocess är du välkommen att kontakta Rebecca Granath, HRBP - rebecca.granath@enerco.se
Värderingar
Du delar även Enercos grundvärderingar som är centrerade kring säkerhet, effektivitet, kvalitet, innovation och samverkan. Vi strävar efter att göra dessa värderingar till kärnan i allt vi gör och integrera dem i vårt dagliga arbete.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen att bli en del av Enerco och vara med och utveckla vår projektverksamhet framåt.! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enerco Group AB
https://karriar.enerco.se
Enerco Underhåll & Montage, Hofors
)
