Bli vår nya bildlärare på Malmaskolan i Flen, årskurs 1-9
2026-05-28
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Malmaskolan i Malmköping söker nu en kreativ och inspirerande lärare för undervisning bild, årskurs 1-9.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
I rollen som bildlärare i årskurs 1-9 har du ett kreativt och varierat uppdrag där du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i bild utifrån läroplanen. Du väcker elevernas nyfikenhet och lust att skapa genom att introducera olika tekniker, material och uttrycksformer, samtidigt som du utvecklar deras förmåga att tolka och analysera visuella uttryck.
Undervisningen anpassas efter elevernas ålder, behov och förutsättningar, där du skapar en trygg och inspirerande lärmiljö som uppmuntrar både kreativitet och struktur. Du arbetar med allt från grundläggande bildskapande i de yngre åldrarna till mer fördjupade uppgifter inom bildanalys, digitalt skapande och estetiska uttryck i de äldre årskurserna.
En viktig del av uppdraget är att stödja elevernas utveckling av både praktiska och teoretiska kunskaper i ämnet, samt att stärka deras förmåga att kommunicera och uttrycka sig visuellt. Du arbetar också med bedömning och dokumentation av elevernas lärande på ett tydligt och rättssäkert sätt.
Som bildlärare ingår du i ett kollegialt sammanhang där du samarbetar med andra lärare för att s bidra till helheten i elevernas utbildning. Du tar ansvar för att skapa en välfungerande och tillgänglig bildsal med god ordning, struktur och materialhantering. I uppdraget ingår även mentorskap.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i bildämnet.
Har god datorvana.
Har god förmåga att arbeta strukturerat med planering, genomförande och uppföljning av undervisning.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
Tidigare erfarenhet av att undervisa i årskurs 1-9.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Du är en kreativ och engagerad lärare som har en stark förmåga att inspirera elever till eget skapande och visuellt utforskande. Med ett tydligt pedagogiskt ledarskap skapar du struktur i undervisningen .Din förmåga att möta elever på olika nivåer och anpassa undervisningen så att alla är delaktiga är en viktig egenskap och du får eleverna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Ditt förhållningssätt är relationsskapande och du bidrar till en trygg och tillåtande lärmiljö där elever vågar prova, misslyckas och utvecklas.
Du är strukturerad och ansvarstagande, med god ordning i både planering och resurshantering. Samtidigt är du flexibel och lösningsfokuserad när undervisningen kräver anpassning eller nya arbetssätt. Du trivs i samarbete med kollegor och ser värdet av att stärka elevernas helhetssyn och lärande. Med ditt engagemang och din kommunikativa förmåga bidrar du till skolans gemensamma utveckling och en positiv lärandekultur.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: http://flen.se.
Malmaskolan ligger i den charmiga småstaden Malmköping, en historisk tätort belägen cirka 15 kilometer nordöst om Flen. Med sina cirka 400 elever och Bettna skola med cirka 65 elever bildar tillsammans ett gemensamt rektorsområde där samverkan och förtroendefulla relationer utgör grunden för verksamheten. Här kombineras det stora rektorsområdets breda nätverk och utvecklingsmöjligheter med den lilla skolans närhet Vi erbjuder en arbetsmiljö där trygghet och kunskapsutveckling går hand i hand, och där du som medarbetare får goda möjligheter att vara delaktig och påverka elevernas samlade skoldag.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat och läser inte personliga brev. Ansök genom att bifoga ditt CV, eventuell intyg och besvara urvalsfrågorna. Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt i dina svar på frågorna, då dessa ligger till grund för vår bedömning. Var noga med att svara utförligt och undvik att hänvisa till ditt CV.
Vid intervju behöver du visa giltig legitimation, till exempel pass eller nationellt ID-kort. Det går även bra med körkort tillsammans med personbevis (laddas ned via skatteverket). Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Omfattning: Tillsvidare, heltid.
Tillträdesdatum: 26-08-10.
Lön: Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 26-06-18.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Inför eventuell anställning:
Vid anställning av medarbetare i ledande befattningar, verksamhetskritiska roller, verksamheter med barn eller vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning, kan arbetsgivaren begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter, 0157-43 00 00.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Flen Kommun Kontakt
Rektor
Cecilia Bingmark cecilia.bingmark@edu.flen.se +46157431201 Jobbnummer
9932450