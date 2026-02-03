Bli vår nya arbetsledare på arbetsmarknadsenheten i Flens kommun!
2026-02-03
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi en arbetsledare till arbetsmarknadsenhetens arbetslag - en roll för dig som vill kombinera arbetsledning och service med handledning och motiverande stöd till människor med olika förutsättningar!
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Arbetsmarknadsenheten erbjuder insatser för personer som har försörjningsstöd och för unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetet sker i kommunens verksamheter där deltagarna testar och övar sin förmåga genom olika service- och hantverksinriktade uppdrag -exempelvis återbruk och återvinning av möbler, enklare caféverksamhet eller praktiska arbetsmoment som montering, städ, måleri och lättare snickeriarbeten. Verksamheten utgår från Flen, men uppdraget innebär arbete inom hela kommunen.
Som arbetsledare har du en viktig roll i att leda och samordna det dagliga arbetet. Du motiverar och stöttar deltagarna i deras utveckling och är engagerad i att hitta lösningar utifrån varje deltagares behov. Tillsammans med enhetens övriga coacher och andra kollegor följer du deltagarnas väg mot uppsatta mål och bidrar till struktur och tydlighet i vardagen.
I uppdraget ingår även att observera deltagarnas arbetsförmåga och utveckling samt att dokumentera detta i digitala verksamhetssystem. På så sätt skapar du goda förutsättningar för deltagarna att utveckla sin arbetsförmåga och ta steg mot arbete eller studier. En viktig del av rollen är att möta kommunens beställare på ett serviceinriktat och professionellt sätt, där kvalitet, bemötande och leverans är en naturlig del av arbetet.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
• Som lägst har en gymnasieexamen.
• Har B-körkort.
• Är praktiskt lagd och har erfarenhet av enklare uppgifter såsom måleri och snickeri.
• Har erfarenhet av service, arbetsledning, handledning eller pedagogiskt stöd i praktiska arbetsmiljöer.
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
• Har god datorvana och förmåga att observera, bedöma och dokumentera deltagarnas utveckling i digitala verksamhetssystem.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
• Certifikat för Heta arbeten.
• Traverskort.
• Erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering eller arbetsmarknadsinsatser.
• Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.
• Erfarenhet av praktiskt arbete inom något av de verksamhetsområden som ingår i tjänstens uppdrag.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas i rollen tror vi att du är serviceinriktad, flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar i vardagen. Du möter och coachar människor med olika bakgrund, förutsättningar och behov på ett respektfullt och professionellt sätt, och kan anpassa ditt bemötande efter individ och situation. Du tar ansvar för det dagliga arbetet och skapar tydlighet och struktur som ger deltagarna goda förutsättningar att utvecklas och nå sina mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat, och använder därför urvalsfrågor istället för personligt brev. Dina svar på frågorna är en viktig del av vårt urvalsarbete- ta gärna lite extra tid på dig när du besvarar dem. I den här rekryteringsprocessen tillämpas arbetsprover. Ansökningar och intervjuer hanteras löpande under rekryteringsprocessen.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Vi tillämpar i vissa fall provanställning.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• I Flens kommun tillämpas individuell lönesättning.
• Vi behöver din ansökan senast: 17 februari.
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det gör du antingen genom att visa pass, eller personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har ett giltigt arbetstillstånd - eller att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat arbetstillståndet, i enlighet med utlänningsförordningen.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter: 0157- 43 00 00
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Ersättning
Flens kommun tillämpar individuell lönesättning.
Enhetschef
Emma Cortinovis emma.cortinovis@flen.se 0157-43 03 91
