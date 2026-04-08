Bli vår nästa stjärna på kundtjänst!
2026-04-08
Teknisk Kundtjänstmedarbetare med försäljningsansvar
Gillar du variation, högt tempo och att kombinera siffror med människor?
Vi på Svenska Alarm växer och behöver förstärka vårt team på huvudkontoret i Malmö! Hos oss får du en roll där du verkligen får använda flera delar av din kompetens - allt från att fakturera nya kunder (som kommer vara en stor del av din vardag) till att lösa tekniska utmaningar och hitta smarta lösningar tillsammans med våra kunder.
Din vardag hos oss
Du blir en viktig knutpunkt i företaget där du hanterar fakturering av nya kunder, ger teknisk support när våra kunder behöver hjälp, och ser möjligheter till merförsäljning i varje kundkontakt. Jobbet är perfekt för dig som gillar att ha flera bollar i luften samtidigt och trivs när det händer grejer! Kontakten med kunder sker via telefon, mail och chatt - så varje dag bjuder på nya utmaningar.
Vi tror att du
Har jobbat med faktureringsprogram tidigare - det är viktigt för oss
Älskar högt tempo och klarar av att jonglera flera uppgifter smidigt
Får energi av att både hjälpa och sälja till kunder
Är strukturerad men flexibel när det behövs
Kan kommunicera tydligt och pedagogiskt på svenska
Extra kul om du
Har erfarenhet av larm, säkerhetssystem eller annan teknisk utrustning
Har jobbat med teknisk support eller kundtjänst tidigare
Vana i CRM-system sen innan
Varför välja oss?
Svenska Alarm är ett familjeföretag där du verkligen blir en del av teamet. Du får en varierad roll där du utvecklas både tekniskt och i din kundkontakt, och du jobbar tillsammans med engagerade kollegor som bryr sig. Här får du chansen att göra skillnad varje dag!
Låter det spännande?
Svenska Alarm är alternativet för dig som vill frigöra sig från gamla hyrlarm. Våra smarta funktioner revolutionerar branschen, pausa ditt larmabonnemang när du vill, du behöver inte svara i mobilen när larmet går - vid ett inbrott brand eller överfall tillkallas närmaste väktare automatiskt. Toppmodern app där du kan se bilder, film och styra alla larmenheter. Vi vill förändra larmbranschen från grunden. Inbrottet som du kan läsa om längre ner blev starten. Vi tänkte att det måste finnas ett alternativ till de gamla larmbolagen. I snart 15 år har vi hjälpt våra kunder till ett både tryggare och ekonomiskt smartare liv genom att frigöra dem från gamla hyrlösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402)
Box 21049 (visa karta
)
200 21 MALMÖ Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Rekrytering & Utbildningsansvarig
Eric Edsvärd eric@svenskaalarm.se 0770 - 112 060
9842878