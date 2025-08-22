Bli vår nästa stjärna inom nätverk!
Nu söker vi en nätverkstekniker till Stockholms innerstad. Tjänsten börjar som konsultuppdrag men tanken är att anställningen senare ska gå över till kunden.
Kunden levererar säkra kommunikationsnätverk och intrångsdetektering för samhällsviktiga aktörer, företag och privatpersoner. Du kommer att få möjligheten att fortsätta utveckla din kompetens inom olika områden och tillhöra en organisation som är under utveckling och tillväxt.
Som konsult på Centric får du självklart en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som nätverkstekniker kommer du att att arbeta med kvalificerad installation av nätverk till några av Nordens mest dynamiska och snabbväxande industriföretag. Du kommer att arbeta med nätverkssupport där du kommer att ingå i ett team där ni tillsammans supporterar företagets fälttekniker.
Din profil och kvalifikationer
Som person tror vi att du har passion för nätverk och digital säkerhet. Du tar stort ansvar för ditt arbete, är driven och vill lösa de problem som uppstår. Du drivs av att lära dig mer inom cybersäkerhet/informationssäkerhet och är intresserad av att utbilda dig själv under lågintensiva perioder samt snabbt tempoväxla när ett digital angrepp är ett faktum.Kvalifikationer
•
Minst ett års erfarenhet av digitala nätverk
•
Har kunskaper i CCNA
•
Flytande i svenska och engelska
Meriterande
•
Erfarenhet av att vara i serverhallar och arbete i servermiljö
•
Ingående förståelse för Linux
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Julieth Escobar på tfn: 0734-159387 eller julieth.escobar@centric.eu
