Bli vår nästa Rekryteringsassistent på deltid i Göteborg!
Är du vår framtida rekryteringsassistent med passion för människor och utveckling? Vill du vara med på vår spännande resa i ett dedikerat team och ett företag där vi erbjuder de bästa bemannings- och rekryteringslösningarna på marknaden?Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Vi letar efter vår nästa stjärna som vill kombinera HR-studier med arbete, cirka 2 dagar i veckan. Du kan kombinera arbete på kontoret och hemifrån beroende på arbetsuppgifter.
Som rekryteringsassistent är du mycket involverad i DFDS Professionals rekryteringsprocesser och aktiviteter. Dina uppgifter inkluderar att kontakta potentiella kandidater, schemalägga intervjuer och stötta konsultchefer under rekryteringsprocessen.
Ansvarsområden
Utföra rekryteringsuppgifter som att schemalägga intervjuer och referenstagning
Arbeta nära konsultcheferna för att upprätthålla kandidatinsamling enligt plan
Förbereda och publicera jobbannonser
Screena kandidater i vårt rekryteringsverktyg, genomföra bakgrundskontroller och verifiera deras kvalifikationer och erfarenhet
Assistera vid intervjuer online och på plats
Följa upp med kandidater under rekryteringsprocessen
Hjälpa nya talanger med onboarding-processen, inklusive att förbereda dokument, arbetskläder samt koordinera med kund
Under sommaren finns det även möjlighet att vikariera som konsultchef
Vem är du?
För att trivas i rollen behöver du vara positiv och ha en bra samarbetsförmåga. Du ska vara bekväm med att arbeta självständigt och ha ett lösningsorienterat mindset.
Du gillar att bygga relationer och arbeta mot mål, samtidigt som du ger bra service till kunder. Att vara proaktiv och lyhörd för andras behov är viktigt.
Krav för tjänsten
Pågående studier på 100% inom HR, ekonomi eller relevant område
God datorkunskap
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Förmåga att arbeta självständigt samt som en del av ett team
Meriterande Körkort och tillgång till bil
Ansökan Ansök med ditt CV samt skriv ett personligt brev om varför du skulle passa i denna roll - vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Kontaktuppgifter Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta Operations Manager Antonia Wahlstedt på anwah@dfds.com
.
