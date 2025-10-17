Bli vår nästa coach kombinera ledarskap, kundansvar & hållbar utveckling
2025-10-17
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Om rollen
Som coach har du personalansvar för våra kollektivanställda lokalvårdare, vilka arbetar inom både privat- och företagssegmenten. Du följer regelbundet upp din personal genom årliga medarbetar- och lönesamtal samt löpande dialog. Du ansvarar för rekrytering och avslut av anställningar. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar, vilket betyder att du aktivt bidrar till att skapa en trygg och god arbetsmiljö för medarbetarna.
Du ansvarar för lönsamheten inom ditt verksamhetsområde och har ett operativt kundansvar. I rollen ingår även att arbeta med kvalitet, utveckla rutiner och processer samt driva merförsäljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Personalansvar för kollektivanställda
Daglig arbetsledning och coachning av gruppledare
Lönsamhetsansvar för ditt verksamhetsområde
Operativt kundansvar med fokus på kvalitetsarbete och merförsäljning
Driva affärer mot kund genom kalkylering, offertskrivning och genomförande
Vi är ett företag i utveckling, vilket ger dig stora möjligheter att påverka och forma rollen om du har rätt inställning och driv.Publiceringsdatum2025-10-17Profil
På Dammråttan arbetar vi som ett team där alla hjälps åt och gör det som krävs för att driva verksamheten framåt. För att passa in hos oss behöver du vara prestigelös, handlingskraftig och kunna arbeta självständigt. Du trivs i ett högt tempo, kan snabbt byta fokus och har inga problem med att dagarna ser olika ut.
Du är en trygg och stabil ledare som kommunicerar tydligt, skapar förtroende och inspirerar till utveckling hos både medarbetare och kunder.
I denna roll kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt sätt att vara.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gymnasieexamen
Erfarenhet av ledarskap och daglig styrning av kollektivanställd personal, gärna med fullt personalansvar
Grundläggande kunskaper i Officepaketet och Windows
Goda kunskaper i svenska och engelska, och gärna fler språk
B-körkort
Erfarenhet från servicebranschen är meriterande.
Vi erbjuder
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Tjänsten är på 100 %. Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Placering: Borås
Om Dammråttan
Dammråttan har 25 års erfarenhet av företags- och privatstäd och är känt för personlig service och hög kvalitet. Vi är stolta över våra professionella medarbetare och erbjuder trygga anställningsvillkor med kollektivavtal och försäkringar. Vårt mål är att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och där kunder återkommer tack vare jämn och hög kvalitet.
Dammråttan i Borås är en del av Stormtrivskoncernen. Vi på Dammråttan har ca 95 medarbetare och omsätter ca 54 MSEK. Idag är vi verksamma i Borås, Alingsås, Ulricehamn, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Kinna, Skene, Svenljunga, Tranemo, Falköping, Skövde, Skara och Vara med omnejd.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten välkommen att kontakta ekonomichef Rebecca Livered på 0707-500627, rebecca.livered@dammrattan.se
Sista ansökningsdag är 17 november. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Vi tar emot ansökningar via mail
E-post: rebecca.livered@dammrattan.se Omfattning
