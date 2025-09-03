Bli vår nästa bilmekaniker - erfaren eller lärling!
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Eco Carservice i Partille i Göteborg
Vi söker dig som vill jobba med bilar - erfaren eller redo att lära!
Är du händig, gillar att meka och vill arbeta med något meningsfullt? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker nu en bilmekaniker till vårt team - och vi välkomnar både dig som har tidigare erfarenhet och dig som är nyfiken på att lära dig yrket.

Om tjänsten
Hos oss får du arbeta med reparation, service och underhåll av bilar. Arbetet är varierat och du kommer få möjlighet att utveckla dina färdigheter inom flera områden. Har du tidigare arbetat som bilmekaniker är det toppen - men det viktigaste för oss är att du har viljan att lära, är noggrann och trivs med praktiskt arbete.
Vi tror att du:
Har ett bilintresse och gillar att lösa problem
Är ansvarstagande och gillar att arbeta med händerna
Trivs med att jobba i team och bemöta både kollegor och kunder på ett schysst sätt
Vi värnar om samhällsnyttan
Vi vet att alla har olika bakgrunder och erfarenheter. Kanske har du varit utan arbete en längre tid, bytt bana i livet eller haft svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. Hos oss är du välkommen som du är - det viktiga är att du vill framåt och är redo att ta ett kliv in i ett yrke med framtid.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med hjärta och engagemang
Möjlighet till upplärning och utveckling i yrket
Kollegor som stöttar och hjälper varandra
En chans att bidra till något större - vi gör skillnad, både för våra kunder och i samhället
Plats: Partille
Omfattning: Heltid
Markera din ansökan med referensnummer: EcoCar
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
• Vänligen kontakta inte oss direkt. Ansökning sker ENDAST via denna annons. Erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp undanbedes*
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EcoCar".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eco Carservice i Partille
Kvibergsnäs (visa karta
)
415 06 GÖTEBORG Körkort
