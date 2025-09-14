Bli vår nästa Bemanningskoordinator på deltid i Göteborg!
Retail Staffing Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-09-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Staffing Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du redo att bli en del av vårt fantastiska team?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad bemanningskoordinator på deltid, som studerar inom HR, PA eller liknande. Tjänsten är tillgänglig för start omgående eller enligt överenskommelse.
Vår verksamhet är inriktad på bemanning och rekrytering, med specialisering inom detaljhandeln. Vi använder ledande verktyg för att underlätta både rekrytering och bemanning. Vårt mål är att försörja våra kunders butiker med rätt personal och bygga långsiktiga relationer - både med kunder och våra konsulter. Hög service är kärnan i vårt arbete, och vi anpassar oss alltid efter kundernas unika behov.
Eftersom våra kunders butiker är öppna sju dagar i veckan, kan arbetstider inkludera helg, helgdagar samt kvällsberedskap. Schemaläggning sker flexibelt utifrån verksamhetens behov och överenskommelse. Tjänsten kan innebära resor.
Under hösten planerar vi för att introducera nya medarbetare, vilket innebär att du under cirka två vardagar i veckan får tillfälle att lära dig mer. Efter upplärningen arbetar du extra, med möjligheter till arbete på vardagar, helger och under lov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Säkerställa att bemanningsplaner följs och att scheman genomförs
* Hålla kontinuerlig kontakt via telefon, mejl, chatt och fysiska möten med våra konsulter och kunder
På sikt kan du även få ansvara för:
* Introduktion av nya konsulter
* Event och aktiviteter för kunder och kandidater, som mässor och butiksbesök
* HR-uppgifter såsom att ta fram anställningsavtal, samla statistik och följa upp tidrapporter
* Rekrytering, om du har erfarenhet av detta sedan tidigare
För att trivas i rollen behöver du:
* Minst ett års erfarenhet av kundbemötande och försäljning i butik
* Erfarenhet av administrativt arbete
* Meriterande med erfarenhet från bemannings- eller rekryteringsbranschen
* Pågående studier inom HR, PA eller liknande, minst två år kvar
* Vara nyfiken, noggrann, flexibel och ansvarstagande
* Trivas i ett högt tempo och arbeta bra i team
* Vara utåtriktad och skapa goda relationer, med förmågan att leverera hög service
* Behärska svenska i tal och skrift på ett professionellt sätt
Vad du kan förvänta dig av oss:
* Möjlighet att påverka och ta stort ansvar i din roll
* Ingå i ett nära team med trevlig stämning och högt tempo
* Goda chanser till personlig och professionell utveckling
* Anställning enligt kollektivavtal via Unionen
* Ett centralt beläget kontor i Göteborg, med möjlighet till distansarbete emellanåt
Sänd in din ansökan så snart som möjligt! Vi intervjuar löpande och välkomnar mångfald. Observera att vi enbart tar emot ansökningar via denna annons eller på retailstaffing.se på grund av GDPR. Ansökningar via mail registreras inte.
Varmt välkommen till oss på Retail Staffing!
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag bemanningspooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Retail Staffing - "We love retail" Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb.
Retail Staffing Sverige AB
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundt Kontakt
VD/Retail Staffing Manager
Ulrika Mikkelsen ulrika.mikkelsen@retailstaffing.se
9507465