Bli vår nästa administratör, perfekt för dig som nyligen tagit studenten!
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-07-20
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Har du nyligen tagit studenten och söker ditt första heltidsjobb? Trivs du med struktur, noggrannhet och att arbeta med tydliga processer? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en administratör med fokus på ärendehantering till vår samarbetspartner i antingen Luleå eller Piteå. Ansök redan idag, då vi arbetar med löpande urval! Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
I rollen som administratör till vår samarbetspartner arbetar du med ärendehantering där du får möjlighet att bygga upp din erfarenhet inom administration från grunden. Du kommer att hantera inkommande ärenden, registrera information och säkerställa att allt följer tydliga rutiner och processer.
Du får en bra introduktion och stöttning i arbetet, vilket gör att du snabbt kan komma in i rollen även om du är ny i arbetslivet. Vi söker administratör till både Piteå och Luleå.
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och kan arbeta i högt tempo utan att tumma på kvalitet. Du samarbetar bra med andra, tar initiativ och bidrar till att förbättra arbetssätt. Du har en god teknisk förståelse, är nyfiken och vill utvecklas inom administration. Du trivs i en föränderlig miljö och ser möjligheter att lära dig nytt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Du erbjuds:
Ett första steg in i arbetslivet efter studenten och få erfarenhet inom administration och ärendehantering inom ekonomi
Stöttning och introduktion i arbetet och möjlighet att utvecklas i en professionell miljö
En engagerad konsultchef som kommer vara med och stötta dig under uppdragetDina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med ärendehantering där noggrannhet och struktur är centralt. Du säkerställer att inkommande ärenden hanteras korrekt från start till mål och enligt gällande rutiner.
Du kommer bland annat att:
Hantera och registrera inkommande ärenden
Säkerställa att information är korrekt och komplett
Arbeta i olika administrativa system
Följa upp och avsluta ärenden enligt rutin
Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektiv ärendehantering
Vi söker dig som
Har en fullgod gymnasieutbildning, gärna inom ekonomi eller juridik
Har god teknisk förståelse och nyfikenhet
Kan kommunicera väl på svenska och engelska i tal och skrift, då både språken förekommer i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Tidigare arbetat inom en administrativ roll eller inom kundservice, exempelvis receptionist
Anknytning/bor i Piteå eller Luleå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T3O9HX". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
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903 27 UMEÅ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10007319