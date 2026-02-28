Bli vår första CE-chaufför till vår etablering i Västerås
2026-02-28
Nu börjar MP:s etableringen i Västerås. Vill du vara med och skriva första kapitlet?
Nu söker vi vår första CE-chaufför som vill vara pionjär och sätta standarden från dag ett.

Dina arbetsuppgifter
Till Västerås söker vi nu vår allra första chaufför med CE-behörighet för uppdrag hos våra kunder inom transport och logistik. Det kan handla om lotsbilar, fjärrkörningar, styckegodskörningar och livsmedelstransporter.
Du blir en viktig del i vår nya etablering i Västerås och får möjlighet att vara med från start när vi bygger upp verksamheten på orten.
Arbetet innebär kundkontakt och din roll är en central del av vår service.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från yrket och är en positiv person som är noggrann i dina arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och flexibel.
Som chaufför hos oss behöver du ha CE-körkort, YKB, truckkort och ADR styckegods. Du behärskar svenska i tal och skrift eftersom kommunikationen med kollegor och kunder är mycket viktig.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Om företaget
MP Åkeritjänster har huvudkontor i Borlänge. Vi är en bemanningskoncern inom transport och logistik och finns i dagsläget i Dalarnas, Gävleborgs, Örebros, Jönköpings och Helsingborgs län. Nu etablerar vi oss även i Västerås som en del av vår fortsatta expansion.
Vi har de närmaste åren ambitiösa planer och ska vara branschens ledande kompetensföretag och vara rikstäckande. MP startade 2007 och är en auktoriserad bemanningskoncern vilket är en trygghet för våra medarbetare och kunder.

Övrig information
Heltid, tillsvidareanställning efter provanställning.
Lön enligt kollektivavtal.
Referenser önskas.

Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor gällande tjänsten, hör av dig till platschef:
Johan Kjellberg
E-postadress: johan.kjellberg@akeritjanster.se
Telefon: 021-4952631

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Åkeritjänster AB
(org.nr 559153-3418), https://akeritjanster.se/oss/ Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Västerås Kontakt
Platschef
Johan Kjellberg
johan.kjellberg@akeritjanster.se
021-4952631

Jobbnummer
9769283