Bli vår ekonomistrateg och bidra till utvecklingen av Malå Kommun!
2026-03-13
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se
och http://www.nykommun.se/mala
Tänk om ekonomi inte bara handlade om siffror.
Tänk om varje budgetrad egentligen betydde en ny lekplats, fler händer i äldreomsorgen eller bättre möjligheter för nästa generation.
I vår kommun är ekonomi mer än kalkylblad och prognoser. Det är ett verktyg för att forma ett samhälle där människor vill leva, arbeta och växa.
Gillar du siffror mer än de flesta?
Blir du lite glad när ett Excelark faktiskt balanserar?
Har du någon gång sagt "det där borde gå att budgetera bättre" - högt?
Vi söker dig som förstår att en välplanerad ekonomi kan göra verklig skillnad - varje dag.
Ekonomienheten är en serviceinriktad stödfunktion där vi tillsammans tillhandahåller professionellt ekonomiskt stöd till kommunens ledning och chefer. Du kommer att ha en viktig roll i budget- och bokslutsarbetet för hela kommunen. Arbetet som ekonomistrateg innebär också att verka för att ekonomiskt regelverk efterlevs samt ta fram ekonomiska underlag.
Som ekonomistrateg driver du det löpande ekonomiarbetet och säkerställer att verksamheterna får ett ändamålsenligt och professionellt stöd i ekonomiska frågor. Rollen innebär ett proaktivt arbete med analys, uppföljning och rådgivning som utgör ett viktigt underlag för verksamhetens styrning och beslut. Arbetet innebär att presentera komplexa ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt för chefer och politiker.
I rollen ingår bland annat att:
Ta fram och analysera ekonomiska underlag kopplade till budget, uppföljning, prognoser och ekonomisk planering.
Genomföra kvalificerade ekonomiska analyser och utredningar inför politiska och strategiska beslut.
Ansvara för eller medverka i framtagande av ekonomiska strategier, riktlinjer och styrmodeller.
Omvärldsbevaka ekonomiska trender, lagstiftning och utveckling inom kommunsektorn.
Jämföra och analysera nyckeltal och resultat mot andra kommuner och relevanta referenser.
Ta fram beslutsunderlag, rapporter och presentationer till ledning och politiska organ.
Delta i eller leda utvecklingsprojekt inom ekonomistyrning, uppföljning och analys.
Vara ett kvalificerat stöd till chefer och verksamheter i ekonomiska och strategiska frågor.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi eller jämförbar arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom offentlig sektor.
God analytisk förmåga och vana att arbeta med stora datamängder och nyckeltal.
Förmåga att omsätta analys till tydliga beslutsunderlag.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift. Publiceringsdatum2026-03-13Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du ansvarsfull, noggrann, självständig och kvalitetsmedveten med en hög grad av servicekänsla. Du trivs i en roll där du arbetar nära verksamheten och bidrar med stöd, analys och struktur i ekonomiska frågor.
Du kan kommunicera både tydligt och pedagogiskt. Du har god samarbetsförmåga, är självgående och kan planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Meriterande
- Erfarenhet av större affärssystem
- Arbete i kommunal verksamhet
Förmåner
- Friskvårdstimme
- Friskvårdsbidrag
- Möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov.
- Vi erbjuder olika personal- och fritidsaktiviteter som du som anställd har möjlighet att delta i
- Som anställd har du möjlighet till gratis simning och tillgång till tider i sporthallen.
- Flexibel arbetstid
Meddelande från din blivande chef
Jag heter Anna Jonsson och är chef på ekonomienheten. I min roll leder jag vårt arbete med ekonomi, analys och utveckling, och tillsammans skapar vi förutsättningar för en hållbar och välfungerande kommun.
Här får du möjlighet att vara med och påverka på riktigt och bidra i ett arbete som är viktigt för hela kommunen. Vi är ett engagerat gäng som värdesätter samarbete, nyfikenhet och goda samtal - och vi tror på att vi utvecklas bäst tillsammans.
Hos oss finns utrymme att ta ansvar, tänka nytt och vara med och forma arbetssätt och lösningar framåt. Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi hjälps åt, har nära till beslut och där det också finns flexibilitet i vardagen.
Jag ser verkligen fram emot att välkomna en ny kollega och hoppas att du vill bli en del av vårt team! Övrig information
Vi ber dig att inte bifoga personligt brev i din ansökan. Urvalet sker i stället genom de frågor som besvaras i ansökningsformuläret. Var noga med att besvara frågorna så utförligt som möjligt, då de ligger till grund för vårt urval.
Provanställning kan komma att bli aktuellt.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Anna Jonsson, ekonomichef, 0953-14020.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Ann Lindmark, HR-assistent, 0953-140 44. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malå kommun
(org.nr 212000-2866) Arbetsplats
Ekonomienheten Kontakt
Anna Jonsson, ekonomichef 095314020 Jobbnummer
9796464