Bli undersköterska i Sävedalen på Kullegårdens äldreboende!
2026-01-19
Vill du bli en del av ett varmt, dynamiskt och inkluderande team?
Välkommen till Team Kullegården - där omtanke, gemenskap och utveckling går hand i hand!
Som undersköterska hos oss får du ett varierat, roligt och meningsfullt uppdrag.
Du arbetar både på våra demensenheter och somatiska enheter vilket ger dig chansen att utvecklas, utbyta erfarenheter och bidra till ett starkt lag. Vi söker dig som älskar samarbete, ser möjligheter och vill sprida arbetsglädje!
Du är med och formar dagen för våra äldre genom omvårdnad, socialt umgänge och stöd vid måltider och personlig hygien. Hos oss står aktiviteter i fokus. Vi vill att våra äldre ska ha en aktiv, innehållsrik och glädjefylld tillvaro och du spelar en viktig roll i det. Du kommer även arbeta som fast omsorgskontakt, ha delegering och skriva social dokumentation.
Arbetstid och förmåner:
- Du arbetar dag, kväll och varannan helg enligt schema - oftast 06.45-15, 07.15-15.30, 13.00-21.30 eller 14.00-22.00.
- Vi tillämpar 37-timmars arbetsvecka för dag- och kvällspersonal.
- Hos oss arbetar du tre av sex helger per schemaperiod - men om du vill ta fler pass, får du dessutom 1 000 kr extra per extra arbetad helg (upp till fyra tillfällen)!
Du får 2000kr i friskvårdsbidrag
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du erfarenhet från arbete inom särskilt boende eller hemtjänst sedan tidigare ser vi det som meriterande. Har du tidigare arbetat med kvalitetsregister BPSD och Senior Alert ser vi det som ett plus. Du behöver ha en god datavana och gärna erfarenhet av social dokumentation.
Vi letar efter dig som förstår vikten av ett gott bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Du har en stor samarbetsförmåga med ansvarskänsla för såväl arbetsuppgifterna som för att bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll. Du bidrar gärna till att utveckla verksamheten, gillar när det händer saker omkring dig och tar dig an nya utmaningar med stor nyfikenhet och flexibilitet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Förutsatt att du uppfyller skallkraven för tjänsten är det obligatoriskt att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B2 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Din nya arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl.a. att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi är ca 850 medarbetare som har våra arbetsplatser runt om i kommunen och vi är en blandning av stödassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, omsorgshandledare med flera.
Hos oss arbetar enhetschefer, omsorgshandledare och engagerade undersköterskor sida vid sida mot samma mål: att skapa en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för våra äldre. Vi är stolta över att vara en HBTQI-certifierad arbetsplats där alla får vara sig själva och där vi stöttar varandra - varje dag.
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en plats i ett team som bryr sig.
Välkommen till Team Kullegården - tillsammans gör vi skillnad, varje dag!
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
